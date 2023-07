Robbanások rázták meg nemrég az ukrán határ közelében fekvő orosz várost, Taganrogot – adta hírül a helyi média. Az előzetes feltételezések szerint ukrán rakétatámadás érte a várost.

Fotó: AFP

Az orosz média közlése szerint a közeledő rakétát a légvédelem időben észlelte és ki is lőtte a város felett, azonban a robbanás ereje – helyi beszámolók szerint – így is megrázta a város főterét, egy alacsony épületet pedig le is rombolt.

A térség kormányzója szerint a támadásban senki nem vesztette életét, de mintegy húsz civil sebesültről van tudomása.

A támadás kapcsán az orosz védelmi minisztérium terrortámadás elkövetésével vádolta meg Ukrajnát. A minisztérium közlése szerint a csapást egy átalakított S–200-as légvédelmi rakétával vitték véghez. A közlemény szerint több épület is megrongálódott a támadás nyomán.

A taganrogi támadás után nem sokkal egy másik orosz várost, Szamarát is robbanás rázott meg. Szamara az ukrán határtól messzire, mintegy 800 kilométerre fekszik, és Moszkvától is nagyjából ekkora távolság választja el.

A helyi orosz vezetés szerint a robbanás a helyi olajfinomító környékén történt, amely napi 140 ezer hordós kapacitással bír. A térség kormányzójának nincs tudomása sérültekről.

Arról, hogy ezt a robbanást mi okozta, egyelőre nincsenek bővebb információk.