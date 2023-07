Újabb magyar híresség állt be a saját márkát indító celebek közé: Weisz Fanni modell hétfőn jelentette be közösségi oldalán, hogy hosszú évek után elindult saját webshopja, amely első lépésként táskákat kínál. Ezek ráadásul különleges termékek, hiszen a siket modell maga tervezte őket, és ennek megfelelően mindegyik terméken megjelennek a jelnyelv motívumai.

Weisz Fanni webshopjában egyelőre táskákat lehet kapni.

Fotó: Szabolcs László / Mediaworks

„Arra törekszem, hogy felhívjam a figyelmet az elfogadás fontosságára, és hogy inspiráljak másokat, hogy merjenek álmodni és elérni céljaikat” – írta Instagram-oldalán Weisz Fanni, aki webshopjában, a weiszfanni.com-on kínálja a táskákat megvételre. Ezekhez igencsak borsos áron lehet hozzájutni, ugyanis a több színben elkészített retikülök 149 ezer forintba kerülnek.

Hogy később milyen további termékek kerülnek be a kínálatba, és mennyire lesznek kelendők a táskák, egyelőre nem tudni. Mindenesetre Weisz Fanni cége, a WAF Stúdió Kft., annak ellenére, hogy csak tavaly októberben kezdte meg működését, az Opten adatai szerint már alig két és fél hónap alatt 7,7 millió forintos nettó árbevételt ért el. Igaz, adózott eredménye mindössze 138 ezer forint volt.

Zimány Linda kabátokat és felsőket kínál

Nem Weisz Fanni egyébként az egyetlen szőke modell a saját márkát birtokló hírességek körében: Zimány Linda már tavaly tavasszal elindította a The Blush névre keresztelt ruhamárkáját. A vásárlók Zimány webshopjában már jóval szélesebb palettáról válogathatnak: a ruhák 30–50 ezer forint között mozognak, a kabátok többsége 60 ezer forintba kerül, felsőt pedig már 25 ezer forintért is lehet kapni. A webshop mögött álló cég már évek óta 100 millió forint feletti árbevételeket produkál, de 2022-ben, azaz Zimány Linda saját márkájának indulása évében máris 330 millió forint fölé nőtt az értékesítés nettó árbevétele.

Ebből pedig 6,7 millió forintnyi adózott eredményt sikerült felmutatni. Zimány Linda egyébként a cégben nem szerepel tulajdonosként a cégadatok szerint.

Zimány Linda termékeinél egyel kisebb árkategóriába lőtte be saját márkáját Sofron István válogatott jégkorongozó felesége, Aryee Claudia Dedei, akinek internetes boltjában miniruhát már akár 14 ezer forintért is lehet kapni, de rövidnadrágot is találni 10 ezer forintért, azaz bőven a megfizethető kategóriában. A Trendsetter Fashion Kft. szintén tavaly év elején indult, de 22,3 millió forintos nettó árbevétellel és 4,3 millió forintos adózott eredménnyel zárta első évét.

Dancsó Péter pulóverekkel támad

A ruhát áruló hírességek között kvázi kakukktojásnak tűnik Dancsó Péter videós, akinek a termékei nemcsak kinézetben, de árszabásban is extravagánsnak nevezhetők. A Hypernova nevű kollekciót bevallottan sci-fi hangulatúra tervezték, más kérdés, hogy a mindössze két változatban kapható pulóverre mekkora lesz a kereslet úgy, hogy az egyiket 45 ezer forintért, a másikat pedig 55 ezerért lehet megvásárolni, de még az egyszerűnek mondható pólók is 20 ezer forinttól kaphatók. Igaz, zoknihoz már 4 ezer forintért is hozzá lehet jutni. A webshop mögött álló cég már jóval Dancsó feltűnése előtt is működött, 2010-ben alapították, az elmúlt öt évben pedig egyre csökkent az árbevétele és az adózott eredménye is. A cégben Dancsó nem tulajdonos.

A hónap végén pedig az énekléstől visszavonuló Tóth Andi is elindítja saját márkáját Backoff néven.

Jakabos Zsuzsanna maradt az úszásnál

Jakabos Zsuzsa fürdőruhamárkát alapított.

Fotó: Czinege Melinda / Mediaworks

Az Európa-bajnok magyar úszó, Jakabos Zsuzsanna sportpályafutása mellett a modellkedésbe, újabban pedig a divatba is belekóstolt. Saját fürdőruhamárkája, a Zaumi főleg női fürdőruhákat, úszódresszeket és bikiniket kínál, de férfiúszónadrág is megtalálható a termékek között potom 16 500 forintért. A női úszódresszek átlagosan 30 ezer forintért kaphatók, míg a bikinifelsők és alsók 16 500–16 500 forintért vásárolhatók meg. A webshop mögött álló cégben Jakabos Zsuzsanna az egyedüli tulajdonos. A koronavírus-járvány alatt szinte egyáltalán nem termelt bevételt a vállalkozás, tavaly már 905 ezer forintos nettó árbevétel mellé 290 ezer forintos veszteség társult.

Lilu kozmetikában utazik

Az RTL műsorvezetője, Lilu az egyetlen a felsorolásban, aki nem ruhákban találta meg számításait, hanem a kozmetikai termékekben – ahogy egyébként rajta kívül számos külföldi híresség is ebben utazik. Lilu webshopjában a különböző krémek, kenőcsök és egyebek mellett tanácsokkal teli könyvet is lehet vásárolni. A 2020-ban indult vállalkozás első évében még csak 5,5 millió forintos, 2021-ben már 53,9 millió forintos, tavaly pedig kiugró, csaknem 123 millió forintos nettó árbevételt ért el. 2022-ben már az adózott eredménye is 6,7 millió forint volt.