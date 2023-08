Augusztus 23-án tovább bővül a Star Wars univerzuma, az első két résszel bemutatkozik a Disney+ streamingplatformon a Ashoka című sorozat. A Jon Favreau és Dave Filoni nevével fémjelzett produkció első évadát nyolcrészesre tervezik.

Fotó: Alberto E. Rodriguez / GettyImages

A Disney és a Lucasfilm házassága óta több filmmel, tévé- és animációs sorozattal is bővült a Star Wars-univerzum, a mostani széria már az ötödik élő szereplős sorozat a sorban. A Mandalorian és az Andor nagy siker volt, a Boba Fett könyve és az Obi-Wan Kenobi már kissé megosztóbb volt a rajongók körében.

A főszereplő, Ashoka Tano karaktere nem lesz ismeretlen a képernyőn. Már a Disney-korszak előtt is felbukkant több animációs sorozatban, akkor még fiatal padawanként ismerhették meg a Star Wars-rajongók. Az azóta jedi mesterré vált hölgy, a fenti sorozatok közül a Mandalóriban és a Boba Fett könyvében is vendégszerepelt már. Mindkétszer az a Rosario Dawson formálta meg a karaktert, aki most is alakítani fogja a címszereplőt.

Az első két rész már most megtekinthető a streamingplatformon, eredeti és magyar szinkronnal egyaránt. Az első évad október harmadikán zárul majd.