A Kraftwerk augusztus 9-i koncertjére az összes jegy elfogyott – közölte a Gyárkert Kultúrpark a Facebook-oldalán.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy a május 5-étől a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat részeként megnyílt a Gyárkert Kultúrpark is, ahol eddig fellépett már Iggy Pop, Paul Kalkbrenner, Paolo Nutini, Steve Aoki vagy a Papa Roach és a Hollywood Undead is. De a nyár végén érkezik még a Franz Ferdinand, a magyar fellépők közül szeptember elején színpadra áll még Beton Hofi és Azahriah is, akinek a koncertjére szintén már az összes jegy elkelt.

Fotó: AFP

A legendás német formáció, a Krfatwerk slágerei közé tartozik az Autobahn, a Computerwelt, a Das Modell, a Die Roboter, a Taschenrechner vagy a Nummernz című szerzeményük is. Az együttes munkássága olyan előadókat inspirált, mint David Bowie, Iggy Pop, Brian Eno vagy épp a Daft Punk. Az elektronikus zene Grammy-díjas úttörőit beskatulyázni lehetetlen, de egy biztos, erős nemzetközi hatást gyakoroltak zenei műfajok egész sorára, az electrótól a technón és a szintipopon át a hip-hopig.

A csapat koncertjeire jellemző a gépesített világ megjelenítése is, általában a négy előadó sajátos robotmozgással zenéli végig a fellépését, és egy adott ponton megjelennek az arcmásukat viselő, életnagyságú, mozgó robotbábuik is.

A koncerteken szokatlan módon függönyt használnak, a koncertek végén rövid szólójáték után egyenként vonulnak le a színpadról.

Az elmúlt két évtizedben a Kraftwerk kevés új anyagot készített, amit egyes kritikusok azzal a ténnyel magyaráztak, hogy a szintetizátorok és az elektronikai hangzás mára teljesen beépült a mainstream pop- és tánczenébe.

A Kraftwerk több mint 612 ezer albumot adott el, ebből 400 ezret az Egyesült Királyságban. A banda legkelendőbb albuma az Autobahn volt, amely több mint 160 ezer példányban kelt el. A zenekar 2014-ben az életművéért Grammy-díjat kapott, majd a 3-D: The Catalog (2017) albumok is Grammy-díjban részesült.

Magyarországon először 1981-ben léptek fel a Kisstadionban, ahol dupla koncertet adtak, de a több alkalommal játszottak a Sportarénában, illetve felléptek mások mellett a Balaton Soundon is.