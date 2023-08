Az augusztus 20-ai program vázát idén is az állami események adják: a Szent István-napi díszünnepséggel és tisztavatással (08:00) indul a nap, majd a Légi parádéval folytatódik (09:00). Azok, akik az Országházba tartanak az ingyenes Szent Korona látogatásra (10:00 – 18:00), a jubileumi Pannónia hajó kiállítást is megtekinthetik (10:00 – 18:00). A Szent Jobb Körmenet 17 órakor, a Tűz és fények játéka 21 órakor kezdődik.

A 2022-es tűzijáték (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

Zenei és kulturális programok



A hamisítatlan fesztiválérzést ezúttal is az olyan izgalmas zenei rendezvények hozzák, amilyen a Retro Tabán, ahol a hagyományos pop- és rockzene kedvelői három kiemelkedő előadóval találkozhatnak: a Roy és Ádám Trióval kezdődnek a koncertek (16:30), ezt követően a Bon-Bon (17:30), végül a Neoton Família (18:30) gondoskodik a jó hangulatról.

A Road Movie Live programjai 16 órától kezdődnek a Műegyetem rakparton, Galaxisok-koncerttel. Ezt követően a Lord (17:30) és a Tankcsapda (19:15) is színpadra lép.

A komolyzene kedvelői a Panorama Classical helyszínén a XIX. század romantika dallamait hallgathatják a Szent István Király Szakgimnázium zenészeinek tolmácsolásában (11:00 és 15:00), részt vehetnek az Óbudai Danubia Zenekar produkcióin ütőhangszeres és rézfúvós (13:00 és 17:00) formációkban. A Filozófusok kertjének háromnapos zenei kínálatát a Magyar Honvédség Központi Zenekarának koncertje (19:00) zárja.

A Vigadó Piano színpadán Nyári Gyula (14:00) Nádas Gábor és Gábor S. Pál klasszikusait, Darvas Tamás (15:00) Stevie Wonder, Whitney Houston, George Benson, George Michael és Sting szerzeményeit tolmácsolja bárzongorán. Pikács István (16:00) amerikai dallamokkal érkezik, majd a Kalmus Felicián trió filmzenei összeállítását lehet meghallgatni (17:00). Miután Villás György és társai egészen a ’60-as évektől felidézik a magyar popzene történetét (18:00), Tolvai Renáta lép a közönség elé (19:00) napjaink popzenei slágereivel.

Az elektronikus zene kínálatot a Szabadrét Fesztivál biztosítja, az Erzsébet téren vasárnap Vedat Akdağ (14:00), az Indigo Theory (15:30), Peter Makto (18:30) és Metha (21:30) is fellép.

A Művészkertben vasárnap elsőként a QJÚB – a kocka kibontása - irodalmi koncertszínház (14:00) Pilinszky János és Csoóri Sándor életműve alapján készített előadása örvendezteti meg a kortárs irodalmi kultúra szerelmeseit. Színpadra lép a Pajor Tamás-Bérczesi Róbert páros is a SZÓZENE - irodalmi koncerttel (16:00). 18 órától a PARONIM / Petőfi Kultplusz előadást, az OliverFromEarth & Heincz Gábor Biga könnyűzenei, irodalmi koncertjét tekinthetik meg az érdeklődők.

Családi és gasztro programok

Vasárnap is változatos programokkal várja a látogatókat a Varázsliget. A Vajdahunyad váránál a Varázsvár, a Tekergőtér, a Cirkuszi játszóház és a Pom Pom meséi játszóház is várja majd a kicsiket (10:00-18:00). A Tűzmadarak vásári produkciói (10:30 és 16:00), a Tintaló bábjáték elődása (10:30), az Egyszervolt Mesezenekar koncertje (12:00) és a Simorág TánCirkusz előadása (14:30) is varázslatos kikapcsolódást kínál a legkisebbeknek.

A Csárdafesztiválon nemcsak kiváló magyar ízek, de magyar dallamok is várják a közönséget. Zenél a Felvidéki Citera Zenekar (11:00), Kalina Enikő és Dócs Péter (11:30), a Szilvási Gipsy Band (13:00), Ifj. Sárközy Lajos és Zenekara (15:15), Buday Sándor és zenekara (19:00). A táncos lábúakat a Jászság Népi Együttes (14:00) és a Vadrózsa Táncegyüttes (16:30 és 18:00) pörgeti meg.

A Magyar Ízek Utcájának gasztro-kulturális vásárába a Bab Társulat produkciói és a Hagyományok Háza mesemondói csempésznek még több vidámságot (10:00-18:00).

A Mesterségek Ünnepén a Budai Várban különleges népzenei koncertek sorozatát, többek között a Kármentő Zenekar (12:00) és Pál István „Szalonna” és Bandája produkcióját (14:00) nézheti meg a közönség. A Fitos Dezső Társulat Embertánc című műsora zárja az estét (20:00).

A történelem iránt érdeklődők a Hősök útján a Magyar Honvédség legújabb haditechnikai fejlesztéseit is bemutató interaktív kiállítást és a Hét sorsfordító döntés históriája hagyományőrző bemutatóját nézhetik meg (9:00-19:00), míg az Alkotmány utcában a Szent Jobb és Aranyvonat Kiállítást (8:00-23:00) és a Városok Sétánya kiállítást (9:00-20:00) csíphetik el.