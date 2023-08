A Sziget Fesztivál nagyszínpadán már számos világsztár megfordult az elmúlt évtizedekben. Olyan nevek voltak a legnagyobb betűkkel a plakátokra vésve, akikről mindenki tudta, hogy kik ők, és mindenkinek egyértelmű volt, hogy mekkora presztízse van az ország legnagyobb zenei fesztiváljának. 1997-ben David Bowie vagy 1998-ban a Green Day is megtáncoltatta már a Sziget vendégeit.

Florence and the Machine.

De nem kell ennyire messzire menni, hogy nagy neveket láthassunk a Sziget nagyszínpadának történetében. 2011-ben Prince, 2015-ben Robbie Williams, 2016-ban Rihanna vagy 2017-ben Pink is megfordult a lineupon.

A nagyszínpad idei sztárjainak neve lehetséges, hogy már nem cseng annyira ismerősen a 30 évnél idősebb korosztálynak, ezért megvizsgáltuk, hogy miért is nagy szó, hogy a Sziget Fesztiválon lép fel Billie Eilish, az Imagine Dragons vagy a Florence and the Machine.

Florence + The Machine

Az idei Sziget Fesztivál csütörtöki nyitónapjának legnagyobb fellépője egy visszatérő vendég, a Florence and the Machine (Florence + The Machine). Az együttes egy angliai indie rock zenekar, amelynek tagjai Florence Welch, Isabella „Machine” Summers és egy csapat zenész. Az együttes első albuma, a Lungs, 2009. július 6-án jelent meg. A lemez ebben az évben a nyolcadik legnagyobb példányszámban értékesített lemez volt. Azóta majdnem 4,5 millió darabot adtak el belőle.

A Florence and the Machine hat albumot jelentetett meg, ezekből összesen mintegy 8,2 millió fogyott, túlnyomórészt az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban – az adatok a Best Selling Albums (BSA) oldaláról származnak.

A Popnable adatai szerint

az együttes értéke 1,5 millió dollár, vagyis a fellépéseikkel ennyi pénzt kerestek 2016 óta.

A koncertjeire a jegyárak meglehetősen széles skálán változnak. A SeatGeek szerint általában 50–113 dollár (18–40 ezer forint) közötti árcédulákkal lehet találkozni, ha valaki Florence and the Machine-koncertre akar menni. A banda igazi fesztiválzenekar. A hivatalos honlapjuk szerint szeptemberig szinte csak fesztiválkoncertek vannak meghirdetve. A budapesti Sziget után a romániai Summer Well Festivalra utaznak, majd fellépnek a brit Broadmastersen, a svájci Zürich Openairen és a spanyol Cala Mijas fesztiválon is.

Az Instagramon a Florence and the Machine hivatalos oldalának 889 ezer követője van.

Imagine Dragons

Az Imagine Dragons egy amerikai pop-rock banda, 2008-ban alakult Las Vegasban. A zenekart sokan igazi lombikban érlelt sikeregyüttesnek tartják, hiszen már a második nagylemezük után arénakoncertekre szerződtették őket.

Imagine Dragons.

A banda nem először jár Magyarországon, 2016-ban második alkalommal léptek fel nálunk, és ez már nem fesztiválkoncert volt, hanem igazi arénakoncert. 2017-ben vissza is tértek a Volt fesztiválra, látható, hogy szeretnek Magyarországon zenélni.

Az Imagine Dragons napjaink egyik legnépszerűbb együttese. Megalakulása óta több mint 145 millió albumát és kislemezét adták el világszerte. A zenekar értékét 23,1 millió dollárra teszik.

A banda 2–4 millió dollárt keres egy évben.

Az Imagine Dragons koncertjeire nem olcsó mulatság manapság bejutni. Általában az Egyesült Államokban maradnak, Európába főleg fesztiválozni jönnek. Az USA-ban a koncertjegyük 100–143 dollár (35–50 ezer forint) közötti áron mozog.

Az Instagramon az Imagine Dragonsnak 7 millió követője van.

Mumford & Sons

Egy Magyarországon kevésbé ismert tagja következik a listának az angol folk-rock együttes, a Mumford & Sons képében. A banda 2007-ben alakult Londonban, az első nagylemezüket 2009-ben adták ki Sigh No More címmel.

Mumford & Sons.

A bandának öt albuma jelent meg, ebből a Sigh No More 2009 harmadik legjobban fogyó lemeze volt. Ettől az évtől kezdve összesen nyolcmillió darab fogyott belőle. Az összes lemezeladásuk több mint 14 millió kópia körül van, a legnépszerűbbek pedig az Egyesült Államokban – írta a Best Selling Albums.

A zenekar értékét a Popnable 538 ezer dollárra teszi, éves bevételük 30–60 ezer dollár között mozog.

A banda nem koncertezik túl gyakran, de így a fellépéseikre igen drágák a jegyek. 2023. augusztus 26-án az Egyesült Államokban egy koncertjükért 194 dollárt (70 ezer forint) is elkérnek a SeatGeek szerint.

A Mumford & Sonsnak 896 ezer követője van az Instagramon.

Macklemore

Az idén 40 éves amerikai rapper, Macklemore 2000-ben kezdte el a pályafutását, azonban az áttörést csak 2009-ben érte el, amikor létrehozták a Macklemore & Ryan Lewis duót. A páros első kislemeze, a Thrift Shop hatalmasat szólt, az Egyesült Államok Billboard 100-as listájának az első helyére is felkerült.

Macklemore lemezeiből 6,5 millió darab kelt el, ebből 5,5 millió darabot az USA-ban adtak el.

A rapper értékét a Popnable 8,6 millió dollárra teszi, évente 200–500 ezer dollár közötti bevételt ér el.

Macklemore-koncertekre a jegyárak hatalmas szórásban kaphatók. Az 50 dolláros jegyektől kezdve olyan fellépést is lehet látni a SeatGeek oldalon, amelyre a belépő ára 365 dollár. Listánk eddigi szereplőihez képest Macklemore a legaktívabb előadó. Főleg az USA-ban ad koncerteket, de ott nagyon gyakran színpadra áll. Szeptember 17-től az év végéig a rapper több mint húsz koncertet ad.

Macklemorenak az Instagramon 4,7 millió követője van.

Billie Eilish

Az idei Sziget Fesztivál legnagyobb fellépője az amerikai énekes, Billies Eilish. A 21 éves sztár 2015-ben kezdte a karrierjét, és nagyon gyorsan világszerte ismert lett a neve. Legnagyobb sikerét a Bad Guy című kislemezével érte el, amely az első helyre menetelt az amerikai Billboard 100-as listán. Billie Eilish volt ezzel az első előadó, aki vezette a rangos táblázatot úgy, hogy a 21. században született. Az énekes és dalszerző zenei elismerései mellett Oscar-díjas is, 2022-ben díjazták a No Time to Die (Nincs idő meghalni) című James Bond-film főcímdaláért. 2023-ban Greta Gerwig Barbie című filmjéhez is írt egy filmzenét, What Was I Made For? címmel.

Billie Eilish.

Billie Eilish 2020-ban a legfiatalabb személyként került fel a Forbes hírességek 100-as listájára 53 millió dolláros vagyonnal.

Kislemezei mellett mindössze három albuma jelent meg, ezekből összesen 10,5 millió darab fogyott.

Az énekes 2019 óta kaszál igazán nagyot, évente 3,5–5 millió dollár közé teszik a bevételét. A Popnable az előadó értékét 15,9 millió dollárra teszi.

Billie Eilish nem koncertezik túl gyakran, és a fellépéseire igen magas árat kérnek el. Szeptemberben két amerikai koncertje van meghirdetve, ezekre a jegyár 200, illetve 314 dollár – írta a SeatGeek. Ennek alapján a Sziget-napjegy leginkább Billie Eilish keddi napjára éri meg.