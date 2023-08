Margarita Simonyan, a Rosszija Szegodnya médiacsoport és az RT TV-csatorna főszerkesztője augusztus 27-én, vasárnap azt mondta, hogy Tucker Carlson amerikai újságíró, a Fox News korábbi műsorvezetője interjút kért Vlagyimir Putyin orosz elnöktől.

Fotó: AFP

„Egyébként tényleg interjút kér Putyinnal” – mondta a Rosszija 1 tévécsatorna élő adásában. Simonyan hozzátette, hogy ezt az információt el kell juttatni az orosz vezetőhöz. „Ha hirtelen valaki meghallja és értesíti az elnököt, az nagyszerű lenne” – tette hozzá az iz.ru beszámolója szerint.

Korábban, augusztus 23-án Donald Trump volt amerikai elnökkel adott interjút Tucker Carlsonnak, ami miatt lemaradt a republikánus elnökjelöltek első vitájáról. A New York Times megjegyezte, hogy a korábbi amerikai elnök ezirányú döntése súlyos sértés "mind a Republikánus Párt, mind a vitát vezető Fox News csatorna számára."

Miután a műsorvezetőt áprilisban a Fox News kirúgta, és a republikánus előválasztáson a tévécsatorna igyekszik más jelölt mögé beállni Trump helyett, mind a ketten szerettek volna törleszteni a csatornával szemben.

Azonban az amerikai jobboldal két emblematikus figurája közötti beszélgetés így is nehezen jött létre, a The Washington Post írása szerint nem utolsósorban Carlson magyarországi útja miatt, amelyen a műsorvezető többek között Aleksandar Vucic szerb elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is készített interjút.