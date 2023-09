Általánosságban ezen a piaci szegmensen belül – ide sorolható a bűvész, a mentalista, az illuzionista szakma – jelenleg több ágon tudnak mozogni az előadóművészek – mondta a Világgazdaságnak Kiss V. Balázs illuzionista. Hozzátette, van, aki az oktatást választja, bűvészkedni tanít gyerekeket, szakkört tart, táboroztat és ebben épít piacot. Ezzel természetesen mozoghat párhuzamosan más munkakörben is. Van, aki a háttérmunkát preferálja: kellékeket, segédeszközöket gyárt, művészeknek készít színpadi elemeket. A harmadik kategória az egyedi műsorral való fellépésre járás – fejtette ki.

Ha valaki sokat képzi magát, akkor a gyerekműsorokat, falunapokat szép lassan felváltják a komolyabb minőségű produkciók

Fotó: Kiss V. Balázs

A rendezvények lehetnek kulturális események, városnaptól kezdve a Művészetek Völgyén át a Sziget Fesztiválig. A másik nagy szegmens emellett a céges rendezvények:

ilyenkor általában a vállalat egy partnertalálkozóra, évzáró ünnepségre, termékbemutatóra vagy egyéb rendezvényre szeretne produkciót.

Elmondta, hogy vannak még kisebb szereplők, ilyenek a szállodák, velük általában éves szerződést kötnek. Ezek a négy csillag fölötti hotelek, ahol a vendégek elvárják, hogy műsort, programot kapjanak pénzükért cserébe, ilyenkor előfordult már olyan is, hogy ismertebb tehetségkutatós énekessel dolgoztak együtt egy műsorban.

Arra a kérdésünkre, hogy mennyire éri meg ezt a szakmát választani, Kiss V. Balázs azt mondta, attól függ, ki hogyan pozicionálja magát. Mindenki tudja az ágazatban, hogy milyen fellépést tud elvállalni és milyen minőségben.

Ahhoz, hogy valaki adott esetben több ezer fő előtt fel tudjon lépni, már olyan kaliberű műsort kell adni, ami komolyabb befektetést igényel, ami pénzzel, felkészüléssel és sok energiabefektetéssel jár.

A gyerekszobából a Strand Nagyszínpadig vezetett az illuzionista útja

Fotó: Kiss V. Balázs

Felidézte, ő is legalul kezdte a ranglétrán: 18 évesen óvodákban, iskolákban, születésnapi zsúrokon lépett fel. Ha valaki sokat képzi magát, akkor a gyerekműsorokat, falunapokat szép lassan felváltják a komolyabb minőségű produkciók.

Ebből a szempontból a szakma nem különbözik sokban a többi piaci színtértől. Minden a tudatosságról és a célirányosságról szól

– emelte ki.

Arról, hogy gazdasági szempontból miként érdemes terjeszkedni a szakmában, elmondta: ő kizárólag meghívásos alapon dolgozik, de természetesen aki az elején jár, annak hatékony marketingstratégia a hirdetés és a cégek felkeresése. A fellépések 85 százaléka meghívás és ajánlás útján érkezik, a Sziget Fesztiválon látták a Forma-1-es szervezők, és meg se állt a Azerbajdzsánig, a bakui futamig, legkedvesebb emléke a Strand Fesztivál Nagyszínpada. A legnagyobb titok szerinte:

ha valaki megcsinál egy jó műsort, ő vagy a menedzsere legyen elérhető a fellépés utáni fél órában.

Ilyenkor a friss élmények hatására rengeteg megkeresés érkezik. Hangsúlyozta,

a piac a jelenleginél sokkal több magas színvonalú produkciót elbírna, mint ami jelenleg rendelkezésre áll.

Egy késő őszi, téli hónapban gondban van, hogy kit ajánljon maga helyett, mert kevés a modernitást képviselő, minőségi szereplő, aki bármikor elő tud húzni a kalapból egy igényes műsort.

Az előhúzzuk a nyuszit a kalapból-féle produkciók ideje lejárt

– emelte ki. Nehéz meghatározni, ki a piaci szereplő, mert van, aki elismert a kisebb környezetében, őt is lehet annak nevezni, de aki hetente két-három előadást tart, adott esetben több ezer ember előtt, komolyabb szinten van. Konkrétan nem számszerűsítette, hány „profi” van a szakmában, de „nem kell levennem a zoknimat a számoláshoz”.

Kiemelte, vannak kisebb produkciók, például gyermekműsorok, melyek nagyon igényesek, de az nem az ő piaci rése. Bár ő is így kezdte, majd ahogy haladt folyamatosan tette meg a lépcsőfokokat, következett az egyéni vállalkozás, mára már egy kft. keretén belül foglalkoztat projekt alapon 13 alkalmazottat, amibe beletartozik többek között a sminkes, a videós, a social media szakember, fény- és hangtechnikus, táncos, roados, és még sorolhatná.

A koronavírus-járvány teljesen hazavágta nemcsak ezt, hanem a teljes előadóművész szakmát

– emlékezett vissza a karantén alatti időkre. Az elenyésző online rendezvény inkubátoron tartotta a bűvészeket, ő inkább a kényszerszabadidőt közösségi média platformjainak felépítésére szánta. „Ezt azonnal nem lehet az üzletben pénzzé konvertálni, de például a Covid alatt töltöttem le a Tik-Tokot, ahol már 160 ezer követővel rendelkezem, innen is akadnak meghívások.”

A tél mellett a nyári fesztiválszezon pörög a legjobban

Fotó: Kiss V. Balázs

Volt sajnos olyan nagyon profi előadó, akinek építkezésen kellett ekkor dolgozni. A világjárvány után az infláció sem segített, és bár nem éri 2019 előtt időszakot, „nagyjából helyre állt a rend”. Az általános félelem inkább az, hogy érződik, az emberek kevesebbet költenek és „mi máson spórolnának, mint a kultúrán”. Mivel minden statisztikát vezetnek, pontosan fel tudja idézni, hogy

amíg például egy kétszer 40 perces előadás egy 150 fős rendezvénycsarnokban 3 nap alatt telt meg, ez most másfél hétbe telik.

A másik aspektusa a kevesebb pénzt költő nézők mellett a történetnek az, hogy a Kata, mint vállalkozási forma megszűnt, emiatt a projektalapon bedolgozó munkatársai is többet kérnek, ráadásul a helyszínek bérlése is megugrott a magas rezsiköltségek miatt, így ezeket neki is bele kell építenie az árba – jelezte az illuzionista. Ennek volt pozitív hozadéka is: nagyobb árral nagyobb kaliberű fellépéseket kezdtek vállalni, ami tovább fejlesztéseket, minőségi fejlődést igényelt tőlük.

Azért nem olyan borús a szakma jövője: