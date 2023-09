Most lesz csak fontos: ezek az időjárás-alkalmazások segítenek

Kedden még megdőlt a hajnali melegrekord Budapesten, de már a héten változékonnyá válik az idő, bár a meleg még marad. A következő hetekben egyre fontosabbá válik, akár egy többnapos pihenéshez, akár egy hétvégi kiruccanáshoz, hogy döntéseinkhez előre lássuk az időjárást. Ebben számos telefonos alkalmazás lehet a segítségünkre, ezeket szedte össze az Origo és a Világgazdaság.

Fotó: Shutterstock

Népszerűségben az időjárás-alkalmazások a legtöbb hírportált is lekörözik.. A listánkon szereplő alkalmazások az Android és az iPhone telefonokon egyaránt elérhetők.

Ez az egyik legismertebb és legnépszerűbb alkalmazás, globálisan nyújt széles merítésű adatokat, részletes óránkénti és napi előrejelzésekkel, az extrém időjárási jelenségekre, viharokra való figyelmeztetésekkel.

Itthon az egyik leggyakrabban használt app, részletes adatokkal olyan témákban, mint a hőmérséklet, a csapadék, a szélsebesség, rövid és hosszútávú, egyes településekre is lebontható előrejelzésekkel.

Szintén népszerű a Köpönyeg előrejelzéseivel, híreivel, térképeivel és észleléseivel.

Ez az Országos Meteorológia Szolgálat hivatalos alkalmazása, időjárási információkkal, figyelmeztetésekkel, előrejelzésekkel, radarképekkel és viharjelentésekkel.

Itt a következő órákra, illetve napokra-hetekre is olvashatunk előrejelzéket, és az alkalmazásnak olyan funkciói is vannak, mint a radar, a hőtérképek és a videók a friss fejleményekről. Személyre szabott értesítéseket is küld, ha szeretnénk.

Ez egy kiterjedt nemzetközi hálózat, amelyen előrejelzéseket is láthatunk, a felhasználók pedig valós idejű helyi információkat osztanak meg rajta.

Ez az alkalmazás a szabadtéri tevékenységeket tervezőknek ajánlható. Például a vízisportok szerelmeseinek részletes szél- és időjárási térképeket kínál.

Ez egy norvég alkalmazás, de akár a saját településünkre is találunk rajta órára lebontott rövid- és hosszabbtávú időjárás-előrejelzéseket.