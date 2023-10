Én nagyon szeretném, hogy a regényeim ne csak le legyenek fordítva külföldön (...) hanem nagyon szeretném, hogy sikeresek is legyenek külföldön

– mondta Frei Tamás Friderikusz Sándor podcastjában. Az egykori tévés, író, üzletember szerint a legújabb könyve egy nemzetközi regény, amely befogadható lenne a külföldi piacon is, és meglátása szerint az Alexandria Kiadónak – ahol az korábbi regényei megjelentek – a nemzetközi terjesztéshez nincsen meg a tudása. Hozzátette, hogy jól ismeri Sárközy Bencét, a Libri Kiadó társtulajdonosát, kiadási igazgatóját, és szerinte ő az, aki Magyarországon húsz év óta „tényleg elad magyar szerzőket nagyon jól külföldön”.

Fotó: Szabó Miklós

„És hogyha ő beleszeretett az én könyvembe, az nekem megtiszteltetés, annak én rettenetesen örülök”– fogalmazott a beszélgetésben Frei Tamás, aki elmesélte azt is, hogy a Libri vezetőjével Monacóban beszélgettek az új könyvéről, és megtervezték azt is, hogy New Yorkban melyik nagy kiadónak lehetne eladni a regényt. Frei azt is mondta, hogy ha akarná, akkor meg is tudná finanszírozni a könyveinek az előállítását, de neki a kiadói segítség a nemzetközi terjeszkedéshez kell. Továbbá kiemelte azt is, hogy a Libiri Kiadóval régi jó kapcsolata van, hiszen számos Cafe Frei kávézó a Libri könyvesboltjaiban is megtalálható.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány leányvállalata vásárolta meg a Libri Csoport részvényeinek 67,48 százalékát, így az eddig közvetett kisebbségi tulajdonos MCC a cég 98,41 százalékát birtokolja. Az MCC bevásárlása kapcsán Friderikusz megkérdezte, hogy így van-e nagyobb esélye annak, hogy akár film készülne Magyarországon valamelyik regényéből. Frei Tamás erre azt mondta, hogy Andy Vajna korábbi filmbiztossal nem volt jó viszonyban, hiszen pereskedtek egymással, de véleménye szerint koprodukcióban mozifilmeket lehetne csinálni a könyveiből. „Ez egy ügy értelemszerűen számomra, mert

azt gondolom, hogy ezeket a könyveket meg lehet filmesíteni”

– fogalmazott.

November 6-án Frei Tamás legújabb regénye, a Puccs Moszkvában. Putyin végnapjai – André Calvi visszatér – közölte korábban a Libri. A kiadó szerint Frei Tamás új regénye napjaink legkomorabb világpolitikai eseményeit és annak elképzelt következményeit állítja a középpontba.

A történet szerint a több éve húzódó ukrán háború holtpontra jutott, egyik fél sem tud felülkerekedni a másikon, de egyelőre tűzszünetre sincs kilátás. Ráadásul a gerillaháború Ukrajna határain túlra is átterjedt. Az egész világ aggódva figyeli a fejleményeket. Minden azt súgja, hogy az ukrán vérfürdőnek csak egy módon lehet véget vetni, Putyint csak egyvalami képes megállítani: egy puccs Moszkvában