A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 12 millió forintra bírságolta a Dreher Sörgyárakat. A cég olyan feltételekkel szerződött egy fővárosi vendéglátóhellyel, amely kizárólagossághoz vezetett a hely sörkínálatában. A törvény tiltja az ilyen jellegű megállapodásokat.

Fotó: Shutterstock

A bírság mellett a hatóság megfelelési program kialakítására is kötelezte a Drehert.

A sörtörvényként is emlegetett jogszabályt még 2021-ben vezették be. Ennek célja, hogy a vendéglátóhelyeken szélesebb legyen az italválaszték, illetve a gyártók ne sajátíthassák ki az egyes helyeket kizárólagos szerződésekkel. A jogszabály segíteni hivatott a kisebb gyártókat, hogy eljuthassanak a fogyasztókhoz.

A GVH 2022-ben öt eljárást indított el a sörtörvény alapján. A hatóság két gyorsétteremláncot, a Burger Kinget és a KFC-t vizsgálta, ezek az eljárások tavaly év végén zárultak le. Emellett a versenyhatóság a sörgyárakat kezdte el vizsgálni. A Heinekent egy hónapja el is marasztalták a szabályok megsértése miatt.

Most a Drehert is elkaszálta a GVH a sörtörvény áthágása miatt. Egy vendéglátóhellyel olyan szerződést kötött, amely kizárta, hogy a partner más gyártótól szerezzen be sört.

A jogszabály értelmében ezzel leszűkítette a fogyasztók választási lehetőségeit, illetve akadályozta a többi gyártó érvényesülését.

A bírság mellett előírt megfelelési program célja, hogy a Dreher olyan vállalati működésre álljon át, amely a jövőben elejét veheti annak, hogy a cég tisztességtelen gyakorlatot folytasson. A GVH azt reméli, hogy egy ilyen program a teljes hazai sörpiacra jótékony hatással lesz, amiből a fogyasztók is profitálhatnak.

A versenyhatóság a közleményében kiemelte, hogy a Dreher alacsonyabb bírságot kapott, mint a Heineken, mivel a holland cég visszaesőnek számít ebben a tekintetben.

A GVH a Dreherrel szerződésben álló vendéglátóhelyet nem büntette meg, csupán figyelmeztetésben részesítette.