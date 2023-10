Meghalt a Flintstone család és a Batman-sorozat sztárja

Meghalt Richard Moll, aki a népszerű NBC szituációs komédiájával, a Night Court című sorozattal lett közismert mind a kilenc évadával, a színész 80 éves volt. Moll békésen halt meg csütörtökön a kaliforniai Big Bear Lake-i otthonában – számolt be a The Hollywood Reporter.

Fotó: Getty Images

Moll a förtelmes hóembert alakította Ringo Starr és Barbara Bach oldalán a Barlangember (1981) című vígjátékban, A ház (1986) című horrorfilmben pedig ijesztő, bomló vietnámi veteránt alakított, de felbukkant a Flintstone család című filmben (1995) vagy a Horrorra akadva 2. című vígjátékban (2001) is. Moll emellett rengeteg szinkronszerepet is csinált, például a Batman animációs sorozatban is dolgozott.

Moll lelkes madármegfigyelő és természetbarát volt, kétszer nősült. Az amerikai színész 180 filmben és sorozatban közreműködött a pályája során.