A világ legnagyobb folyója is szárazsággal küzd Az elmúlt években többször is rekordméretű aszály sújtotta Európát vagy épp Kínát, de az Egyesült Államok is küzdött a rekordmértékű szárazsággal, most Dél-Amerikát is elérte a szélsőséges szárazság. A Föld legnagyobb folyója, az Amazonas vízszintje is rég nem látott szintig süllyedt. A vízhiány kicsit északabbra a Panama-csatornán is nehezíti a közlekedést, de a brazíliai Amazonas államban több mint félmillió embert fenyeget humanitárius vészhelyzet.