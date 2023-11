Okos eszközök, digitalizáció, virtuális világ, mesterséges intelligencia – ezek az elmúlt időszak, és a jelenkor legfontosabb innovációi, amelyek az élet számos területére már begyűrűztek. A szex- és pornóipar pedig gyakran az új technológiák egyik legkorábbi alkalmazójának számít – elég csak arra gondolni, hogy az online streaminget is az elsők között alkalmazta ez az iparág.

Fotó: SFIO CRACHO

Hasonló a helyzet a virtuális technológiák kapcsán is, hiszen nemrég megnyitotta kapuit a világ első kiberszex-bordélyháza, a Cybrothel. A Berlinben található vendéglátóhelyen az ügyfelek valódi babákat (ember- és életnagyságú bábukat) bérelhetnek, és velük vethetik bele magukat a VR-pornó örömeibe. A bordély nemcsak a férfi ügyfelekre gondol, a nők számára is van szolgáltatása – számolt be róla a Mashable.

A Cybrothelt a honlapja szerint a Japánban évek óta létező bababordélyok ihlették. A piaci igény már régóta mutatkozott hasonló megoldásra, ugyanis a hasonló kategóriának számító szexrobotok iránti érdeklődés is egyre emelkedik.

Az erre a területre fókuszáló erotikus videók eladásai 2018 óta 48,1 százalékkal emelkedtek az ilyen tartalmakat értékesítő Clips4Sale felnőttvideó-oldalon, és a portál előrejelzései szerint idén is csaknem 10 százalékkal emelkedni fog a kategória iránti érdeklődés.

A Clips4Sale kínálatában jelenleg több mint 12000 robotos videó található.

A kiberszex bordélyházzal kapcsolatban nemcsak növekvő érdeklődés, de növekvő aggodalom is kialakult. Ugyanis számos etikai, társadalmi és pszichológiai aggály is felmerült a kiberborbély koncepciójával kapcsolatban. A kritikusok a nők tárgyiasítását, valamint az intimitás és a szex árucikké válását említik lehetséges következményként, ám hozzáteszik, hogy ez nem minden ügyfél esetében történne meg.

Felmerül a kérdés, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha az ügyfelek később úgy kezelik az emberi szexmunkásokat is, mint ahogy a babákat

– nyilatkozta a Mashable által megszólaltatott domina. Kifejtette, hogy a kiber bordélyházban olyan tevékenységeket is kipróbálhatnak és felfedezhetnek, amik egy emberrel nem lennének etikusak, legálisak, biztonságosak. Szerinte fennáll a veszélye annak, hogy ezeket később egy hús-vér szexmunkással szemben is megismételnék.

A szexbabával folytatott szexuális tevékenység a közös beleegyezés kikerülése miatt káros lehet, ugyanis az ügyfél nem tanulja meg azt

– tette hozzá a domina, kiemelve, hogy a szexbábuk soha nem mondanak nemet, így az ügyfelek hozzászoknak ahhoz, hogy minden vágyukat lelkesen teljesítik, és nem kell tiszteletben tartani semmilyen határokat.

A Clips4Sale szóvivője, Avery Martin kiemelte, hogy sok ember számára a robottal vagy babával való szex saját fantázia, és az nem helyettesíti a valódi szexet.

Az intimitásnak és a vonzalomnak sokféle formája van, bonyolultabb annál, mint azt az emberek gondolják. A fétiseknek is sok változata létezik, a sci-fi szerepjátékoktól kezdve az irányításról szóló fantáziákon át a dominancia-fantáziákig

– részletezte Martin, hozzátéve, hogy mióta a Clips4Sale 2006-ban bevezette a kategóriát, már szinte minden elképzelhető permutációt láttak már.

Abban azonban egyetértenek a szakemberek, hogy, mint minden szexuális fantázia, ez sem való mindenkinek. Több szemunkás is arról számolt be, hogy ügyfelei nem rajonganak az ötletért, jobban szeretik az igazi szexet.

A berlini Cybrothel legolcsóbb szolgáltatása egy órára 90 eurótól (33500 forint) kezdődik, az ügyfelek igényeinek függvényében az összeg tovább emelkedhet. A virtuális szexpartnerek angolul és németül tudnak beszélni. Az oldalon egyből megjelenik az ingyenes beszélgetés opció, de ez nem alkalmas arra, hogy az ügyfél megspórolja a fizetést, ugyanis (szándékosan) elég lebutított csetbotról van szó. Alapszintű kommunikációra képes csak, illetve a kiber bordélyház szolgáltatásairól lehet kérdezni. Az olyan témákhoz, mint az a monetáris politika, vagy épp a mesterséges intelligencia nem tud hozzászólni.