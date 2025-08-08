Deviza
Azonnali figyelmeztetés: rég nem látott mágneses vihar törhet ki ma a Földön – erre kell készülni

Augusztus 8-án két hónapja nem látott erősségű mágneses vihar csap le a Földre. A napkitörés megzavarhatja a műholdakat, az energiarendszereket és a rádiókommunikációt, valamint hatással lehet az állatok viselkedésére is.
Németh Anita
2025.08.08, 06:34

Pénteken két hónapja nem látott mágneses vihar éri el a Földet egy napkitörés következtében  – közölte Szergej Bogacsov, az Orosz Tudományos Akadémia Űrkutatási Intézetének Napcsillagászati Laboratóriumának vezetője a RIA Novosti hírügynökséggel.

Napkitörés miatt mágneses vihar várható Earth's,Sun,In,Outer,Space.,Artistic,Concept,3d,Illustration,As
Napkitörés miatt mágneses vihar várható. / Fotó: remotevfx.com / shutterstock (illusztráció)

Bogacsov elmondta, a legújabb számítások azt mutatják, hogy az augusztus 5-én bekövetkezett M4.4-es napkitörés erősebb geomágneses következményekkel jár, mint amire számítottak. A robbanás utáni plazmafelhő nem közvetlenül a Föld felé, hanem oldalirányban, körülbelül 45 fokos szögben repült. A tudósok korábban azt feltételezték, hogy vagy egyáltalán nem érinti a bolygót, vagy a kidobódott napanyag periférikus, ritka területein érik el a Földet.

„A legutóbbi újraszámítás után a modellek azonban azt mutatták, hogy a bolygót egy nagy sebességgel száguldó felhőmag fogja eltalálni, és a mágneses mezőre gyakorolt hatás sokkal erősebb lehet” – magyarázta a szakember.

A plazma várhatóan augusztus 8-án délelőtt érkezik meg a Földre, de már péntek este várható a geomágneses helyzet romlása.

A plazmafelhő érkezése előtt ugyanis néhány órával a Föld egy nagy koronalyuk hatászónájába kerül, ami közel egy hétig a geomágneses háttér meredek romlásához vezet.

Ilyen hatással lehet a földi életre a napkitörésből eredő mágneses viharnak

A napkitörések mágneses viharokat okozhatnak a Földön, amelyek megzavarhatják az elektronikus rendszereket, valamint befolyásolhatják a madarak és állatok vonulási útvonalait. Az erős mágneses viharok zavarokat okozhatnak a rövidhullámú kommunikációs és navigációs rendszerekben, valamint feszültségkimaradásokat az ipari hálózatokban.

  1. Az ilyen nagyságrendű események hatással lehetnek a magas szélességi körökön az energiarendszerekre és az űrhajók pályájának eltérését okozhatják. 
  2. A fokozott naptevékenység növelheti a sarki fény kiterjedését is. 
  3. Arra a kérdésre egyelőre nincs egyértelmű válasz, hogy a mágneses viharok hatással vannak-e az emberi egészségre.

