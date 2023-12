Szélvihar söpör végig az országon szenteste napján

A fehér karácsony idén is elmarad, 10 fok fölötti hőmérséklet lesz vasárnap, viszont a szél gondot okozhat. A hét második felében fokozatosan melegszik majd az idő, péntektől felerősödik a viharos szél. Akár 90 kilométer per órás széllökésekre is számíthatunk a hétvégén.

2023.12.19. 08:01 | Szerző: P. A. R.