Musk állítólagos drogozása miatt aggódnak a Teslánál és a SpaceX-nél

drogfogyasztása miatt aggódnak az általa irányított cégek vezetői és igazgatótanácsainak tagjai. A névtelen forrásokra hivatkozó The Wall Street Journal (WSJ) írása szerint a milliárdos LSD-t, kokaint, ecstasyt és varázsgombát használt, gyakran magánbulikon, ám a Teslához és SpaceX-hez közeli személyeket főként Musk ketaminfogyasztása zavarja. Musk augusztusban arról beszélt, hogy a szert – amely korábban az állatgyógyászatban volt használatos, ám az utóbbi időben mint antidepresszáns is engedélyt kapott a tengerentúlon – receptre kapja, és a depresszióját kezeli vele. A hazánkban ica néven ismert drogból Matthew Perry vérében is találtak a színész halála után. Az említett szerek közül valószínűleg a ketamin – a koakin mellett – lehet az, amelyik a legkönnyebben vezet függőséghez.

A lap értesüléseire Musk nem reagált, ám ügyvédje, Alex Spiro elmondta, hogy a cégvezető rendszeresen vesz részt random drogteszteken a SpaceX-nél, és azokon sosem bukott meg.

Fotó: Mindgum / YouTube

A Tesla-vezér nyilvános marihuánafogyasztása Joe Rogan műsorában 2018-ban ahhoz vezetett, hogy a Pentagon felülvizsgálta a biztonsági átvilágítást, amely a SpaceX mint hadiipari beszállító tevékenységéhez köthető. Musk az X-en vasárnap felidézte a történteket, és kifejtette, hogy a Rogan-féle megjelenés után

beleegyezett a NASA kérésébe, amely szerint három éven keresztül véletlenszerű ellenőrzéséken esett át, és egyiken sem bukott meg.

A SpaceX ma az egyetlen amerikai vállalat, amely az ország asztronautáit a Nemzetközi Űrállomásra szállítja, és a Pentagon számára is szállít műholdakat a Föld körüli pályára, de a Starlink révén is szerződésben áll az amerikai hadügyminisztériummal – emlékeztet a Bloomberg.

Noha a milliárdos drogfogyasztása a közösségi médiában megjelent kommentárok szerint nem feltétlenül kirívó a Szilícium-völgyben, amit a szektor és a Burning Man fesztivál közötti egyre szorosabb kapcsolat is jelez, hadiipari beszállítóként mindez okozhat számára problémákat.

A WSJ szerint Linda Johson Rice, aki 2017-ben került a Tesla igazgatótanácsába, két évvel később azért nem indult újra a posztért, mert frusztrálta Musk viselkedése és droghasználata. Az emlékezetes Joe Rogan-adásban egyébként Musk a varázsgombáról és az LSD-ről is úgy beszélgetett a műsorvezetővel, mint aki ismeri ezeknek a hatását. Tavaly májusban pedig egy átmulatott éjszaka után találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel.