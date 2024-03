Mióta március 14-én bemutatták a Most vagy soha! című filmet, alaposan felpaprikázódott a közbeszéd. A kritikusok szerint a Rákay Philip fémjelezte alkotásra elköltött 6 milliárd forint kidobott pénz volt, míg a szimpatizánsok szerint végre egy olyan film született, ami fogyasztóbarát módon dolgozott fel egy fontos magyar történelmi eseményt.

Itt a bizonyíték: tényleg állva tapsolja a közönség a Most vagy soha! filmet – videóra is vették (Fotó: Rákay Philip / Facebook)

Akárhogy is, az tény, hogy a Petőfi Sándorról és a márciusi ifjakról szóló történelmi kalandfilm rögtön csúcsdöntéssel nyitott,

hiszen 1990 óta a legnagyobb magyar filmes bevételt érte el. Ugyanis a nyitó hétvégén 75 551 nézőt – köztük sok iskolást – vonzott a magyarországi mozikba, és 162 070 136 forint bevételt generált.

Ez olyannyira kiemelkedő eredmény, hogy ezzel rögtön a Covid utáni időszak legsikeresebb magyar filmjének is minősül. Sőt, a Most vagy soha! 2024 eddigi második legnagyobb bevételét könyvelte el, hiszen egyedül a Dűne 2. előzte meg az első hétvége jegyértékesítése alapján.

A számok egy dolog, van azonban egy vita arról, hogyan fogadják az emberek a mozitermekben a produkciót. Ez azzal kezdődött, hogy Rákay Philip a közrádióban úgy nyilatkozott, hozzá olyan visszajelzések érkeztek vidéki és budapesti helyszínekről is, hogy „a vetítéseken spontán tapsban törnek ki a nézők, fölállnak és könnyes szemmel ünnepelnek”.

Ezt a kijelentést meglehetősen cinikusan fogadta a sajtó egy része. Azonban kikerült egy felvétel a közösségi médiában, ami teljes mértékben alátámasztja a producer által elmondottakat.

Felállva tapsoltak a diákok a Most vagy soha! Film végén, azt kell mondjam, méltán. A film sodró lendületű, megható, kiváló színészekkel és gyönyörű képi világgal. Gratulálok az alkotóknak! Közzétette: Balázs Puskás – 2024. március 14., csütörtök

Ezt Puskás Balázs töltötte fel, a kapcsolódó bejegyzésben pedig leírta, mi látható a rövid felvételen. „Filmet néztünk 400 nyolcadikos diák és a kísérő pedagógusok társaságában a Szent István Intézet szervezésében. A mozizás előtt a producerek, Rákay Philip és Szente Vajk meséltek a filmről, Varga Gergő barátom zongorázott egy Chopint, aztán lement a film.

A végén aztán a diákok spontán tapsviharban törtek ki, amihez mi, felnőttek is csatlakoztunk.

Ennek a közepén hátra fordultam és elkészítettem az inkriminált videót, aminek a végén látható, hogy elkezdenek felállni a diákok, hogy állva tapsolva fejezzék be a spontán ováció” – idézte fel az eseményeket.

A videó már-már meglepő nézettséget produkált: szűk egy hét alatt szűk 150 ezerszer indították el. De nem ez az egyetlen eset, hogy álló tapsról számoltak be a nézők. Rákay külön posztot indított azért, hogy minél több ilyen reakció napvilágot lásson. Akad is ezekből bőven, több budapesti pláza (Corvin, Etele) vetítőterméből is tapsról jelentettek, ahogy Sopronból, Győrből vagy Kecskemétről is.