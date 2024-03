„A közönség felfal mindent, ami róla szól. Különösen a britek” – mondta Ted Sarandos, a Netflix vezérigazgatója, reagálva a pletykára, miszerint bajban lenne a streaming szolgáltató szerződése Harry herceggel és feleségével, Meghan Markle-lel. A vezérigazgató most megtörte a csendet és reagált a felreppent pletykákra.

A 2020-ban megkötött szerződés 100 millió dollárjába került a Netflixnek.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Sussex hercege és hercegnője több évre szóló szerződést írt alá Netflixszel, amelyből eddig három sorozat látott napvilágot: a pár életéről szóló, népszerű Harry & Meghan dokumentumfilm, a narrált Live to Lead és Harry herceg Heart of Invictus című sorozata. A jelentések szerint az együttműködés 100 millió dollárjába (nagyjából 36 milliárd forint) került a Netflixnek 2020-ban, amikor aláírták – számol be róla az Express. Nemrég arról lehetett hallani, hogy meg fog szakadni az együttműködés,

a Netflix vezérigazgatója viszont most megtörte a csendet és azt nyilatkozta, hogy szándékában áll folytatni a közös munkát.

Sarandos nemrég azt nyilatkozta, hogy a királyi párnak jó érzéke van arra, hogy felhívják magukra a figyelmet: „a róluk készített dokumentumfilm még mindig minden idők egyik legnézettebb dokumentumfilmje a Netflixen, és hatalmas nézőközönségük van, különösen az Egyesült Királyságban”.

Nem is meglepő, hogy már a dokumentumfilmeket is inkább streamingen fogyasztják a nézők, ugyanis egyre bővítik ismeretterjesztő tartamaikat is a különböző szolgáltatók. Az előfizetők és az árak növekedésének köszönhetően új mérföldkőhöz fog érni a streaming a 2024-ben: a negyedéves jelentések szerint bevételei megelőzik majd a hagyományos tévé-előfizetéseket.