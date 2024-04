Quentin Dupieux francia rendező Le deuxieme acte (A második felvonás) című vígjátékának versenyen kívüli díszbemutatójával nyílik meg május 14-én a 77. cannes-i filmfesztivál – jelentették be szerdán a szervezők. A 76 perces komédia főszerepeiben Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel és Raphaël Quenard lesz látható.

Fotó: AFP

A 49 éves Quentin Dupieux az abszurd és szürreális humor egyik legjelentősebb francia képviselője, 17 év alatt 13 vígjátékot készített, eleinte az Egyesült Államokban, az elmúlt években Franciaországban. A rendező Mr Oizo álnéven elektronikus zenészként és lemezlovasként is ismert.

A Le deuxieme acte a rendező első közös munkája Léa Seydoux-val, Vincent Lindonnal és Louis Garrellel, valamint a negyedik Raphaël Quenard-ral, aki a Yannick című tavalyi vígjáték főszereplőjeként robbant be a francia filmes köztudatba.

A 77. cannes-i fesztivált május 14. és 25. között rendezik meg, a hivatalos programba meghívott alkotások listáját április 11-én párizsi sajtótájékoztatójukon hozzák nyilvánosságra a szervezők.

Az idén leginkább várt filmek között található egyebek mellett Francis Ford Coppola legújabb alkotása, az Adam Driver főszereplésével készülő Megalopolis, Kirill Szerebrennyikov orosz filmrendező adaptációja Emmanuel Carrere francia szerző Limonov című életrajzi regényéből, valamint Terrence Malick amerikai rendező Jézus Krisztus életéről forgatott The Way of the Wind című filmje Röhrig Gézával a főszerepben.

A szervezők már korábban bejelentették, hogy a hivatalos versenyprogram nemzetközi zsűrijének elnöke Greta Gerwig, a Barbie című film rendezője, a nyitó- és a záróünnepség háziasszonya pedig Camille Cottin francia színésznő lesz, valamint a fesztiválon tartják az új Mad Max-film, a Furiosa: Történet a Mad Maxből című akciófilm világpremierjét. George Miller rendező alkotását május 15-én versenyen kívül mutatják be a cannes-i fesztiválpalotában Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth és Tom Burke színészek részvételével.