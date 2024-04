Két külföldit vettek őrizetbe a Louis Vuitton-bolt kifosztása miatt

Két külföldit gyanúsít a rendőrség azzal, hogy betörtek az Andrássy úti Louis Vuitton-üzletbe, a két férfit őrizetbe vették – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a Police.hu-n .

A több tízmillió forint értékben ellopott táskák, napszemüvegek és övek egy részét lefoglalták a nyomozók / Forrás: Police.hu

Azt írták, az elkövetők autóval tolattak bele egy márkabolt kirakatába hétfőre virradó éjjel Budapest VI. kerületében.

A betört üvegen át táskákat, napszemüvegeket és öveket loptak el több tízmillió forint értékben.

A BRFK ismeretlen tettesek ellen indított nyomozást, és a rendőrök 12 órán belül azonosították a feltételezett elkövetőket. Egyiküket, egy 56 éves montenegrói állampolgárságú férfit a nyomozók hétfő délután Terézvárosban, társát, egy szintén 56 éves, horvát állampolgárságú férfit este Erzsébetvárosban fogták el. A tájékoztatás szerint a lopott tárgyak nagy részét megtalálták és lefoglalták.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a kirakatot betörve jutottak be a rablók az Andrássy úton álló Louis Vuitton-üzletbe hétfőre virradóan. A Louis Vuitton az első luxusmárkaként nyitott üzletet az Andrássy úton még 2006-ban, a Magyar Állami Operaház mellett. Később szintén megnyitotta üzletét a Burberry, a Gucci, az Armani és a Cavalli is – bár az utóbbi kettő már évekkel ezelőtt bezárt. A belváros legnagyobb luxusmárkaboltja a Gattyán Györgyhöz köthető il Bacio volt, amelyet 2015-ben szintén bezártak.