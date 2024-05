Árulják a luxusvillát, amelyet Andy Vajna filmügyi kormánybiztos bérelt, és ahol Palácsik Tímeával egészen a haláláig lakott: 2,7 milliárd forintot kér érte a tulajdonos Gattyán György – írta a Blikk.

Forrás: Blikk

A lap felidézte: 2013-ban Vajna arról mesélt nekik, hogy a tulajdonostól szabad kezet kaptak, kedvükre alakíthatták át a házat, a lakberendező pedig maga Tímea volt.

Az akkori hírek szerint a bérleti díj havonta 2-4 millió forint közt mozgott, később pedig már azt lehet hallani, hogy Vajna meg is vásárolná a mesés ingatlant, ám ebből végül nem lett semmi.

Andy Vajna 2019 januárjában otthon hunyt el, az özvegye pedig további egy évig maradt az ingatlanban. Miután kiköltözött, a Szemlőhegy legtetején álló álomház lakó nélkül maradt.

A 12 szobás házban 8 hálószoba található, amely mindegyikéhez márvány burkolatú elegáns fürdőszoba tartozik

– idézi a Blikk a hirdetést, amely külön kiemeli, hogy a 114 m2-es nappali és a medencés, 130 m2-es terasz alkalmas társasági eseményekre is.

A háznak külön wellnessrészlege is van, ahol squashpálya, edzőterem, gőzkabin, két szauna, jakuzzi, egy bárral felszerelt belső medence, jógaszoba és fürdőszobák, öltözők, gardróbok is helyet kaptak. A 88 m2 -es garázsban akár több sportautó is kényelmesen elfér.