A Gucci divatmárka anyavállalata, a Kering megvásárolt egy 1,4 milliárd dolláros ingatlant Milánó divatnegyedében.

Másfél milliárd dolláros luxusingatlant vásárolt Milánóban a Gucci tulajdonosa / Fotó: Shutterstock

A francia luxuscsoport a történelmi épülettel erősíti jelenlétét Európa egyik legikonikusabb divatközpontjában.

A Gucci és az Yves Saint Laurent tulajdonosa csütörtökön közölte, hogy sikerült megkaparintania az olasz város világhírű negyedében, a Quadrilatero della Modán található ingatlant.

Az épület a 18. században épült, és több mint ötezer négyzetméternyi kihasználható üzlethelyiséget foglal magában.

Az ingatlan a Via Monte Napoleone luxus-bevásárlóutcában található.

A Via Monte Napoleone 8. szám alatt található épületet a Blackstone Property Partners Europe egyik leányvállalatától vásárolta meg a Kering. A vállalat kiemelt figyelmet fordít arra, hogy márkái a legfelkapottabb lokációkon legyenek jelen a világ minden táján.

A Via Monte Napoleone 8. megvásárlására három hónappal azt követően került sor, hogy a Kering majdnem egymilliárd dollárért megszerzett egy a New York-i Fifth Avenue-n található, többszintes, luxusüzlethelyiségekből álló ingatlant.