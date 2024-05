Az európai történelem egyik legvakmerőbb csalását dolgozta fel a francia CANAL+ csatorna egy 12 részes limitált sorozatban, mely most hazánkban is elérhetővé válik a Direct One alkalmazásában . Az évszázad csalása című sorozat végigvezet azon az időszakon, amikor két nehéz sorsú, kisstílű bűnöző (Fitous és Bouli) és egy gazdag, az apósának megfelelni akaró kereskedő (Jerome Attias) összefogtak, hogy pénzt csaljanak ki az Evergreen nevű új szén-dioxid-kvótapiacáról.

Európa legvakmerőbb gazdasági csalása elevenedik meg a képernyőkön / Fotó: PA Images

A bűnöző trió létrehozott egy bonyolult hálózatot fedőcégekből és offshore számlákból, hogy szén-dioxid-kibocsátási kvótákat adjanak-vegyenek külföldön és az európai piacon, óvatos becslések szerint is legalább egymilliárd eurót keresve – írja a Magyar Nemzet.

Miután a francia hatóságok rájöttek a Párizstól Tel-Avivig nyúló csalásra, az egész világot átszelve üldözték a bandát,

míg végül 2009 júniusában sikerült felgöngyölíteniük az ügyet, ami 2016 májusában összesen tizenkét ember bíróság elé állításához vezetett. A banda két tagját nyolc év börtönbüntetésre ítélték, és 283 millió euró kártérítés megfizetésére kötelezték. A gyanú szerint harmadik társukat ők maguk ölték meg még 2010-ben.

A szén-dioxid-kvótakereskedelem mára az európai klímapolitika sikertörténetévé vált, amely elérte, hogy az EU ipari és energetikai kibocsátásai a felére csökkenjenek 2005 óta. Bart István klímapolitikai szakértő szerint ez azonban nem volt mindig így, a rendszernek számos gyermekbetegsége volt. Az egyik legsúlyosabb hiba, amit a rendszer megalkotói elkövettek, az az volt, hogy nem figyeltek a kvótakereskedelem adójogi szabályozására.

Ez oda vezetett, hogy akaratlanul, de létrehozták egy régóta ismert áfacsalási trükk ideális alanyát: a virtuális terméket, amelyet könnyedén – egy gombnyomással – lehetett egyik tagállamból a másikba szállítani és ezáltal többmilliárdos kárt okozni

– mondta Bart István.

Az évszázad csalása május 13-tól a Direct Now alkalmazásban streamelhető.