Azahriah egy hatalmas show műsort már lenyomott még kettő vár rá

Mintegy ötvenezer ember volt kíváncsi Azahriah első koncertjére a Puskás Stadionban május 24-én, pénteken. A telt házas buli majdnem három óra hosszú volt, ám annyi színes és izgalmas effekttel, show-elemmel volt színesítve, hogy egyes beszámolók szerint pillanatok alatt elrepült az idő.

Fotó: david bodnar / Azahriah / Facebook

Fontos hangsúlyozni, hogy a koncert résztvevői történelmi pillanat tanúi lehettek, mivel a korábban youtuberként is ismert Baukó Attila volt az első magyar előadó, aki önálló koncertet adott a létesítményben. És nincs megállás, mivel a 22 éves sztár ma folytatja a „tripla Puskás” hétvégét, május 24. után 25-én és 26-án is Azahriah nevét élteti a nép - számot be az eseményről a Magyar Nemzet.

Az Index szerint, a telt házas buli majdnem három óra hosszan tartott, mégis olyan mozgalmas volt, hogy egy szempillantás alatt elrepült. A tudosítás szerint, Azahriah szokás szerint először az Introvertált dallal tisztelte meg a közönséget, de a szettje is kiszámítható volt: fekete cuccban, a Matula-sapka és a napszemüveg kombója mellett a SopronFestről ismerős „méhészfejfedővel”, azaz lyukacsos fátyollal a fején melegített be. Talán ez a fejfedő lenne a triumvirátus harmadik eleme? Az újabb kiegészítő, ami mögé elbújhat, miközben egy stadionnyi ember szedné őt szét a tekintetével?

A koncerttel kapcsolatos korábban felmerült néhány kérdés, mivel a műsor előtti napokban viszonylat sok eladó jegy jelent meg a piacon. De úgy tűnik, ez a nagy számok törvényével volt magyarázható. A Broadway Ticket Hungary Kft. ügyveztője, Kovács Zoltán azt is elárulta a Világgazdaságnak, hogy mekkora bevételt ért el a fiatal magyar zenész. Mint kiderült, folyó áron még egyetlen magyar előadó sem ért el ekkora összeget.

A közösségi oldalakat már az esti órákban ellepték a Puskás Arénában készített felvételek, fotók és videók. Az Metropol beszámolója szerint, az egyik néző például a YouTube-csatornáján mutatta meg, milyen hangulat uralkodott a koncerten: