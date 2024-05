Vannak, akik a keverékekre esküsznek, mások csak és kizárólag fajtatiszta ebekben gondolkoznak, ha négylábú barátot keresnek maguknak. Mutatjuk, melyik kutyafajták kerülnek átlagosan a legtöbbe a világon a Reader’s Digest összeállítása szerint.

Ezek a világ legdrágább kutyafajtái / Fotó: Getty Images

5. Nagy svájci havasi kutya – 3450 dollár

A nagy svájci havasi kutyát a rottweiler és a bernáthegyi őseként tartják számon, nagy testük és erős felépítésük egyértelművé teszi a fajok közti kapcsolatot.

Nagy svájci havasi kutya / Fotó: Biosphoto via AFP

Ezt a fajtát alapvetően munkára tenyésztették, de családi környezetben is jól érzi magát. A nagy svájci havasi kutya átlagosan 8-11 évet él, testtömege pedig akár a 65 kilogrammot is elérheti.

4. Portugál vízikutya – 3500 dollár

Hosszú szőrű, szőrét keveset hullajtó kutyafajta, amelynek népszerűségét mi sem mutatja jobban, mint hogy egészen a Fehér Házig jutottak. Barack Obama korábbi demokrata elnök két ilyen állattal élt együtt elnöksége alatt: a lenti képen látható Bőval, és Sunnyval.

Bo, Barack Obama portugál vízikutyája / Fotó: AFP

Barátságos, hatalmas szeretettel bíró kutyák, melyek ezen felül okosak és kalandvágyók is. A portugál vízikutyák 11-13 évet is élhetnek, súlyuk pedig 25 kilogramm környékén alakul.

3. Szamojéd – 3750 dollár

A szamojédek végtelenül életvidám jószágok, nagy, vastag, hosszú szőrzetük összetéveszthetetlen küllemet biztosít számukra.

Szamojéd / Fotó: Anadolu via AFP

A szamojédok azon túl, hogy alapjáraton is drágák, relatíve sűrűn járnak az állatorvoshoz is, így a bekerülési költségen túl fenntartási költségeik is jelentősek. A szamojédok akár 14 évig is elélhetnek, súlyuk pedig ritkán haladja meg a 30 kilogrammot.

2. Csaucsau – 4000 dollár

Ez a kínai fajta sokak kedvence, hiszen karakteres arca, tömött, vaskos szőrzete és sokak szerint a macskákhoz hasonló magának való természete kiemeli az ebek tömegéből.

A csaucsau / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A csaucsauk 8-12 évig élnek átlagosan, testtömegük pedig 20-30 kiló környékén alakul.

1. Francia és angol buldogok – 4250 dollár

A bulldogok ezen két fajtáját sokak szerint egyenesen a kutyaszépségversenyek kifutóira tervezték. Alacsony termetük, rövid szőrük és barátságos nyitott természetük ideálissá teszi őket nem csak a kifutókon való csillogásra, de a család négylábú tagjává válásra is.

Francia buldog / Fotó: Anadolu via AFP

A francia buldogok 10-12 évet élnek átlagosan, testtömegük pedig 10 kilogramm alatt alakul többnyire, míg az angol rokonaik 8-10 évet élnek, és akár 20 kilogrammot is nyomhatnak.