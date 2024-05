Kiderült, mikor mutatják be az új A Gyűrűk Ura-filmet

A Warner Bros. tavaly jelentette be, hogy több filmet is elkészít J. R. R. Tolkien könyvei alapján, miután megszerezték az adaptációs jogokat A Gyűrűk Ura-trilógiára és a Hobbitra is.

2024.05.09. 16:25 | Szerző: VG