Nem is gondolnánk, milyen kincsek lapulhatnak a gyerekkori polcainkon – VG Podcast

Sokan nem is gondolnák, hogy milyen élénk piaca van ma a vintage, retró játékoknak. A hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes évek játékai elsősorban azért készültek, hogy játszanak velük, de már akkor voltak, akik a polcra szánták ezeket az akciófigurákat – kezdte Tóth Balázs, a Játékok a polcról YouTube-csatorna tartalomgyártója, akivel a magyar és amerikai retró játékok piacáról beszélgettünk. Többek között elmondta azt is, hogy nem minden régi akciófigura, matchbox és Lego ér csillagászati összeget, de előfordulhat, hogy egy jó állapotban lévő darab felkeltheti a gyűjtők érdeklődését, főleg, ha bontatlan.

A retró játékok értéke sokszor nem egyenlő a korával – a piacot főként a rendelkezésre álló darabszám diktálja / Fotó: Hasbro via Bestimage

„Több generáció is felnőtt már, akiknek gyerekkorában meghatározó szerepet töltöttek be különböző játékok és ezáltal kialakult egy gyűjtői piac. Sokan gondolkodtak abban, hogy összegyűjtik ezeket, majd új területekre is elkalandoztak” – mondta Tóth Balázs a magyar retró játékpiacról. Hozzátette: itthon egy egységesnek nem mondható piac alakult ki, ami a gyűjtői kultúrát igyekszik kiszolgálni.

Az, hogy valami régi, még nincs egyenes arányosságban az értékével.

A hazai retró játékpiacot ugyanaz a három dolog mozgatja, mint bármelyik más piacot:

a kereslet,

a kínálat,

és a rendelkezésre állás.

Utóbbival kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ez nem feltétlenül az adott játék gyártási mennyiséget jelenti – mivel pontos számot senki nem tud –, hanem hogy mennyi maradt fent az utókornak egy bizonyos állapotban. Ez a minőség nagyban függ az adott játék festésétől, meglévő alkatrészeitől és a tartozékoktól. Példaként hozta fel a régi Star Wars-figurákat, amelyeknél legtöbbször az dönt az árról, hogy megvan-e a Han Solo-figura pisztolya, anélkül ugyanis nem sokat ér.

Azt viszont fontos leszögezni, hogy a minőség nem mindig jelenti a kifogástalan állapotot, ugyanis ezek a játékok egyértelműen játéknak készültek, a kiadók (mint a Hasbro és a Kenner) nem a gyűjtőket célozták meg velük, akikből akkor még kevesebb volt.

Az olyan területeknek, mint a Star Wars vagy a Lego, már akkor is voltak olyan felnőtt rajongói, akiknek megtetszettek ezek a játékok és eltettek bontatlan példányokat

– magyarázta Tóth Balázs, nyomatékosítva, hogy a bontatlan darabok többsége a viszonteladóktól maradt fent. A Játékok a polcról YouTube-csatorna tartalomgyártójával a továbbiakban beszéltünk még az amerikai retró játékpiacról, a különböző gyűjtői kultúrákról és arról is, hogy mi tesz értékessé egy régi játékot.

