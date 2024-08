Amerikai ügyvédek pert indítottak a Google ellen, mivel szerintük az inkognitómód több adatvédelmi jogot sértett meg. A csoportos keresethez most nyílt felhívást tettek közzé, melyben várják az érintett felhasználók csatlakozását. A felperesek ügyvédei az X-en jelentették be, hogy bármelyik felhasználó, aki 2016 és 2023 között inkognitómódban használta a Chrome böngészőt, akár 5000 dollár (1 770 000 forint) kártérítésre is jogosult lehet a kaliforniai törvények alapján.

Inkognitómód-balhé: a rejtőzködők perlik a Google-t, féltik a kényes adataikat / Fotó: Zumapress.com

Mégsem rejt el annyira az inkognitómód?

A polgári per alapja, hogy állítólag a Google a felhasználók hozzájárulása nélkül gyűjtötte be az inkognitómódot használók személyes adatait, még akkor is, ha a felhasználók nem szinkronizálták böngészőjüket Google-fiókjaikkal. Bár az ügyet a Kaliforniai Magánélet Megsértésének Törvénye alapján indították, a Google szolgáltatási feltételei Kalifornia törvényeit határozzák meg a vállalat tevékenységeire vonatkozóan, így

bármely amerikai Chrome-felhasználó jogosult lehet az ötezer dolláros kártérítésre.

Az újabb csoportos kereset egy amerikai fellebbviteli bíróság múlt heti döntése után indult újra, amely kimondta, hogy a Chrome-felhasználók, akik azt állítják, hogy a Google hozzájárulásuk nélkül gyűjtötte be személyes adataikat, kártérítést követelhetnek – írja a Daily Mail. A per már legalább 5 milliárd dollárt követelésnél jár, viszont 2023 decemberében egyszer szüneteltetették egy előzetes megállapodást követően.

A keresethez való csatlakozás ingyenes, és az érintett felhasználók számára nincs előzetes költség vagy díj. Az ügyvéd, Don Bivens szerint a jelentkezési űrlap kitöltése mindössze két percet vesz igénybe. A Google szóvivői nem kommentálták a fejleményeket.

Nem jó időszak ez a Google számára

Miután egy bíróság a hónap elején úgy döntött, hogy a Google illegális módon teremtett monopóliumot a keresőjének, felgyorsultak az események a felperes, az amerikai igazságügyminisztérium versenyjogi osztálya háza táján is. Az eljárásban részt vevők között az is felmerült, hogy akár

fel is darabolhatják a vállalatóriást.

Bármi is legyen a hatóságok javaslata, azt a döntést meghozó bírónak, Amit Mehtának is jóvá kell hagynia, ráadásul az ügyet az is bonyolítja, hogy a Google már az augusztus 5-i döntést követően jelezte, hogy fellebbezni fog az ítélet ellen.