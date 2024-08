Megrázó fejlemény: előkerülhetett Till Tamás, a huszonnégy éve eltűnt kisfiú holtteste

Petőfi Attila beszámolója szerint az épületben az aljzatbetont feltörve találták meg egy gyermek maradványait, a ruházatának megmaradt részei és az antropológiai jegyek alapján nagy valószínűséggel Till Tamás holtteste került elő. Az ügyben genetikai vizsgálatot is elrendeltek, ehhez mintákat vettek a gyermek szüleitől, ezek értékelése még folyamatban van – írta meg a Bors is. A nyomozók meghallgatták az elhunyt vállalkozó hozzátartozóit is, ők azonban nem szolgáltak érdemi információval. Petőfi Attila kiemelte: még vizsgálják, hogy mi okozhatta az eltűnt fiú halálát, és ennek alapján folytatják az eljárást, illetve állapítják meg, hogy történt-e bűncselekmény az ügyben.

Till Tamás eltűnésének történetét az alábbi videóban részletesen megismerhetik: