Közösségi térként születik újjá a Hengermalom

Hamarosan megnyitja kapuit a Város és Folyó Egyesület (Valyo) segítségével megszülető új közösségi tér a Budai Hengermalomban a Kelesztés nevű programsorozat keretében – derül ki a Valyo hétfői közleményéből.

A Hengermalom október 11-től várja a látogatókat, a Kelesztés programsorozatra / Fotó: Város és Folyó Egyesület

Ez a Hengermalom fokozatos újjáélesztésében is fontos mérföldkő, amelyet a civil szervezet a helyi lakosok bevonásával ér el. A Kelesztésen olyan környékbeliek és aktív városformáló közösségek vesznek részt, akik később is alakítói lehetnek az új helynek – derül ki a közleményből, mely jelzi, hogy a közösségi, kulturális, gasztronómiai és szakmai programokon túl

a Valyótól megszokott módon a közönség által szervezett események is teret kaptak.

A Valyo már több sikeres projekten van túl

Az egyesület már korábban is számos projektet valósított meg, mint a Szabihíd, a Rakpart vagy a Római szabadstrand. A szervezet tevékenységében az aktív közösségi részvétel, tudásmegosztás és közösségépítés is szerepet kap, melyek a Duna-part fenntartható és etikus használatában is példát mutatnak, de segítik a városlakók és a folyó közötti kapcsolat újbóli megtalálását is.

A Budai Hengermalom életre keltésén egy építészstúdióval dolgoznak közösen

egy olyan közösségi központ létrehozásának céljával, mely a helyi lakosok és a Valyo értékeit képviselve fejlődik, ahol együtt gondolkodnak a környék és a város jövőjéről.

A Kelesztés programsorozat október 11–19. között zajlik, többek között gasztro- és vintage-piacok, performanszok, outdoor mászófal, workshopok az ülőbútor-készítéstől a fermentálásig, gyerekprogramok, építészeti séták, szakmai és zenei események várják a látogatókat.

A nyitónapon, október 11-én az Absolut Warhol Art Partyn különleges programok várják a látogatókat a Hengermalom tereiben az Absolut, a Valyo, a youngart online galéria és az Inota fesztivál fényművészeti kurátorainak együttműködésében, ilyen például a Personalized Warhol interaktív installáció, amely bárkiből pop-up ikont varázsol, további fényinstallációk, valamint a youngart alkotói által készített Andy Warhol-inspirálta The Other Half című kiállítás. A programokról itt találhatnak további információkat.