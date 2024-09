Az Oasis feltámadása: hatalmasat kaszálhatnak a Gallagher fivérek

Fejenként akár 50 millió fontot, átszámítva 23,5 milliárd forintot tehetnek zsebre a Gallagher fivérek az Oasis feltámasztásával. Iparági szakértők szerint az ikonikus banda visszatérése hatalmas siker lehet, a Birmingham City Egyetem becslései szerint akár 400 millió fontos bevételre is számíthatnak.

Bankot robbanthatnak a Gallagher fivérek az Oasis feltámasztásával / Fotó: Oli SCARFF / AFP

Egyértelműnek tűnik tehát, hogy 16 keserű év után a pénz hozta össze újra a testvéreket – írta a BBC. A Sunday Times újságírója, Jonathan Dean volt, aki először megszellőztette, hogy a banda újra összeáll, és turnéra indul. Szintén Dean ír arról, hogy a turnéval 50 millió fontot kaszálhatnak Gallagherék fejenként.

Ez reális összeg, hiszen a jegyárak is nagyon magasak

– írta Dean, bár azt hozzá kell tenni, hogy a turné bevétele még változhat. Egyelőre csak az Egyesült Királyság területére vannak meghirdetve koncertek, azonban nincs kizárva, hogy az Oasis Anglián, Walesen, Skócián és Írországon kívül akár az Egyesült Államokba is újra ellátogasson.

Itt az Oasis visszatérésének ideje?

Nem lehet véletlen, hogy Noel és Liam Gallagher 16 év után elásta a csatabárdot. A testvérek az elmúlt években láthatták, hogy az újraegyesülések rendkívül jövedelmezővé váltak a zeneiparban. Meg lehet említeni a 2011-ből a Take That’s Progress Live turnét, amely 140 millió fontos bevételt hozhatott, vagy a Spice Girls sikerturnéját, amellyel úgy kaszáltak 60 millió fontot 13 nap alatt, hogy Victoria Beckhamet nem is sikerült visszacsábítani a színpadra.

A Clash magazin zenei szerkesztője szerint az Oasis esetében nemcsak a pénzről lehet szó. Robin Murray szerint Liam és Noel is elég gazdagok, így nem feltétlenül az állhat a kibékülés mögött, hogy meg akarják tömni a zsebüket. Persze azt senki nem állítja, hogy ez nem fontos mozgatórugója a történéseknek.

Murray szerint az időzítésben az is szerepet játszik, hogy a testvérek mostanában értek szólókarrierjük egy-egy megállójához, amikor az eddig vállalt programjaik végére értek. „Jó helyen a jó időben” – fogalmazott a szerkesztő.

Jonathan Dean hozzátette, hogy a család is szerepet játszhat a békülésben. Testvérekről van szó, és szerinte a családtagokat is megviselhette az elmúlt évek rivalizálása. Emellett Liam és Noel is idősebbek és érettebbek lettek, a vitás ügyeket is könnyebben hagyhatják maguk mögött.