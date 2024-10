GVH: A mesterséges intelligencia segítheti a magyar vállalkozásokat

Versenyhátrányt okozhat a kis- és középvállalkozásoknak a mesterségesintelligencia- (MI) technológiák rohamos terjedése, illetve ha nem kezdik el alkalmazni ezeket – többek között erre figyelmeztet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a most lezárt piacelemzésében.

A vállalkozások még csak kismértékben használnak MI-alapú szolgáltatásokat / Fotó: Shutterstock

A GVH szakértői arra is felhívják a figyelmet, hogy az úgynevezett kis nyelvek, így a magyar nyelv érvényesülését is befolyásolhatja, hogy az öntanuló rendszereket jellemzően a nagy világnyelveken írt szövegeken tanítják be. A GVH javaslatokat is megfogalmazott a fogyasztók védelme, illetve a vállalkozások közötti intenzív piaci verseny fenntartása érdekében.

Január elején indított, most lezárult piacelemzése rávilágít arra, hogy az MI-alapú modellek fejlesztéséhez és hatékony alkalmazásához számos kritikus erőforrás szükséges: jelentős és változatos adatmennyiség; megfelelő számítási kapacitás (hardver vagy felhő); magasan és specifikusan képzett munkaerő; valamint összességében az

ezek finanszírozásához szükséges pénzügyi erőforrások.

Emellett az előtanított modellek elérhetősége is kritikus tényezőnek mondható, mind fejlesztői szinten, mind a modelleket alkalmazó vállalkozásoknak. Ráadásul a kritikus modellinputok birtoklása erősen koncentrált, és gyakran a digitális piacok piacvezető vállalatai (big tech cégek: Meta, Google, Microsoft, Amazon stb.) kezében vannak.

E nemzetközi digitális nagyvállalatok jellemzően az értéklánc minden szintjén jelen vannak. A GVH piacelemzése ugyanakkor rámutat, hogy az MI-technológia fejlődése rendkívül dinamikus, így az értéklánc erőviszonyai még nem szilárdultak meg. Ebből következően a versenyhatóságoknak érdemes folyamatos és kiemelt figyelmet fordítaniuk az MI-vertikumra.

A GVH emellett kiemeli azt is, hogy a legtöbb előrejelzés szerint a mesterségesintelligencia-alapú megoldások elterjedésétől a vállalati hatékonyság növekedése várható, ez pedig tetemes GDP-emelkedést is eredményezhet, így az MI széles körű alkalmazása a versenyképesség egyik kulcstényezőjévé válhat a különböző termék- és szolgáltatáspiacokon.