Mini-atomerőművekkel biztosítaná a mesterséges intelligencia energiaigényét a Google

Az elmúlt években egyre inkább előtérbe kerülnek a mesterségesintelligencia- (MI) alapú nyelvi modellek. Például a közelmúltban az OpenAI által bejelentett új modellcsalád, az OpenAI O1 a legtöbb feladatban már eléri egy jó PhD-tanuló szintjét. Azonban ennek a nagy fejlődésnek vannak még kihívásai. Az MI szerverparkjai ugyanis hatalmas mennyiségű energiát igényelnek. Erre próbálnak megoldást találni a legnagyobb piaci szereplők is. A Google a napokban megállapodást kötött arról, hogy mini-atomreaktorokból álló flottából vásárol energiát, hogy ezzel biztosítsa az MI használatához szükséges energia előállítását – írta a The Guardian.

A Google számára prioritás a mesterséges intelligencia fejlesztése / Fotó: Tayfun Coskun / AFP

Az amerikai technológiai óriás a hírek szerint hat vagy hét kis moduláris atomreaktort (SMR) rendelt a kaliforniai Kairos Power vállalattól:

az elsőt 2030-ra,

a többit pedig 2035-re.

A Google reményei szerint ez az üzlet alacsony szén-dioxid-kibocsátású megoldást jelent majd az irdatlan mennyiségű energiát igénylő adatközpontok energiaellátására. Az Alphabet tulajdonában lévő vállalat szerint az atomenergia tiszta, éjjel-nappal működő energiaforrást biztosít, amely segíthet megbízhatóan kielégíteni az áramigényeket.

Atomenergia és mesterséges intelligencia kéz a kézben?

A Google egyúttal versenyelőnyt is remél az energiaforrástól, ugyanis a generatív mesterséges intelligencia és a felhőalapú tárolás robbanásszerű növekedése megnövelte a technológiai vállalatok villamosenergia-igényét. Természetesen a többi nagyvállalat is gondolkodik már a megoldáson. A múlt hónapban a Microsoft kötött megállapodást arról, hogy energiát vesz át a Three Mile Islandről, és ezzel öt év után először beindítják a termelést az erőműben. A pennsylvaniai telephelyen történt 1979 márciusában az Amerikai Egyesült Államok történetének legsúlyosabb nukleáris balesete. A reaktor több mint fele leolvadt ugyan, de sikerült időben megállítani katasztrófát, így halálos áldozatok nem voltak.

Az Amazon sem maradt ki a sorból, még márciusban vásárolt egy atomenergiával működő adatközpontot a Talen Energytől.