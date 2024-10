A divatipar újabb meglepő területen hódít: ezúttal az űrkutatásban jelenik meg. Az egyik legismertebb olasz divatház, a Prada együttműködést kötött az Axiom Space-szel, hogy közösen fejlesszék ki a NASA új Artemis III missziójához készülő űrruhákat, amelyeket a Holdon történő sétákhoz használnak majd 2026-ban. Az összefogásból készült új űrruháról most le is rántották a leplet.

Itt a Prada űrruhája, ebben utaznak a Holdra 2026-ban / Fotó: Axiom Space

A NASA új űrruhája, ami az Axiom Extravehicular Mobility Unit nevet viseli, az előzetesen bemutatott prototípus végleges változata, amely számos fejlesztést tartalmaz.

A ruha fehér, szürke páncélzatszerű betétekkel a térdnél és könyöknél, piros csíkokkal és egy fényes ezüst sisakkal.

A tervezés fő célja az volt, hogy a ruha rugalmas legyen, alkalmas legyen különböző testalkatú férfiak és nők számára, ugyanakkor esztétikus is legyen. A Prada 10 alkalmazottja dolgozott a projekten, akik új anyagokat és varrástechnológiákat fejlesztettek ki csak ehhez az űrruhához. Bár a tervezés során a funkcionalitás volt a legfontosabb szempont, a ruha tartalmaz néhány jellegzetes Prada-elemet, például a piros csíkokat, amelyek a Linea Rossa márkára utalnak – írja a The New York Times.

Fotó: Axiom Space

A Prada űrruhája csak a kezdet

Lorenzo Bertelli, a Prada marketingigazgatója elmondta, hogy

ez a projekt lehetőséget nyújt arra, hogy közelebb hozzák az űrkutatást az emberekhez.

Szerinte az űrruha nemcsak technológiai eszköz, hanem ikonikus szimbóluma is az űrkutatásnak és a divatnak, amely a társadalom széles rétegeit megszólíthatja. Ez az együttműködés csak az első lépés a Prada és az Axiom Space közös jövőjében, hiszen további küldetésekhez kapcsolódó tárgyak kivitelezését is tervezik, és nem kizárt, hogy a jövőben egy új üzleti lehetőség is kibontakozik az űrdivat terén.

A NASA hosszú távra tervez a Holdon maradni

A NASA közeli tervei közé tartozik, hogy az Artemis-program keretében újra embert küldjön a Hold felszínére – a jelenlegi ütemterv szerint ez 2026-ban fog megtörténni, velük ellentétben Kína 2030-ra tervezi a holdra szállást. Az űrügynökség viszont nem áll itt meg, az Artemisben sokkal nagyratörőbb célok is helyet kaptak.

A NASA legfontosabb célja az állandó Hold-bázis felépítése.

Ez a felszínen létrehozott kutatóközpont elsősorban a Holdon történő tudományos feladatok elvégzésére szolgálna, másrészt pedig megágyazna a további, nagyobb fejlesztéseknek és építkezéseknek. Ezek közé tartozik a nemrég bejelentett holdvasút is: a Flexible Levitation on a Track (röviden FLOAT) nélkülözhetetlen lesz a holdi tevékenységek működtetéséhez.