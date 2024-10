Visszatér Magyarországra a The Offspring

A The Offspring 7 év után visszatér Budapestre – közölte a koncertszervező Live Nation.

A The Offspring a világ körüli turnéjukkal Budapestre is visszatérnek / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

A The Offspring 1984-ben alakult a kaliforniai Garden Grove-ban. A banda negyvenéves pályafutása során 11 stúdióalbumot adott ki, és nekik tulajdonítják a – szintén kaliforniai – Green Day és Rancid zenekarokkal együtt, hogy népszerűvé tették a rockzenét a ’90-es években.

Az együttes az évek során több mint 40 millió lemezt adott el világszerte, mellyel egyik legnagyobb eladást produkáló rockzenekarává vált.

Most a The Offspring a magyar rajongóihoz is visszatér: 2025. október 31-én az MVM Dome-ban. Utoljára 2017-ben léptek fel nálunk, Székesfehérváron a Fezen Fesztiválon.

Néhány éve a The Offspring eladta zenei katalógusát 35 millió dollárért a Round Hill Musicnak. Az értékesített katalógusban megtalálható a 1997-es Ixnay on the Hombre (1,4 millió eladott album), illetve az 1998-as Americana című album, amin szerepel a Pretty Fly (For a White Guy) rádiós sláger (ötmillió eladás), és a 2000-es Conspiracy of One (1,2 millió eladás) is. Legkelendőbb lemezük, a Smash ugyanakkor továbbra is az Epitaph tulajdonában maradt.