Az üzleti élet legnagyobb öngóljai: 4 elszalasztott lehetőség, ami milliárdokat érhetett volna

A történelem tele van meg nem értett zsenikkel, akiket elutasítottak egy-egy „őrült” vagy kockázatosnak tűnő ötletük miatt, hogy aztán később legendákká váljanak. Ezek az elszalasztott lehetőségek — legyen szó két pizzára elcserélt bitcoinról, az Apple-ből idő előtt kiszálló társalapítóról, vagy a Netflixet lenéző Blockbusterről — ma már az üzleti történelem ikonikus tanulságai.

Hatalmas elszalasztott lehetőség volt a 10 000 bitcoinos pizza / Fotó: MOZCO Mateusz Szymanski

1. A legdrágább vacsora

10 000 bitcoint fizetek két pizzáért… mondjuk, 2 nagyért, hogy maradjon másnapra is. Szeretnék rá hagymát, paprikát, kolbászt, gombát, paradicsomot és pepperonit… a szokásos dolgokat, nem kérek rá fura halat vagy bármi ilyet. Jelezz, ha érdekel, megegyezünk

— írta 2010. május 22-én Hanyecz László, magyar származású amerikai programozó egy bicoinfórumon.

Az akkor egy éves bitcoin 41 dollár értékű pizzáért cserélt gazdát, viszont a pizzát eladó Jeremy Sturdivant sem élvezhette ki a mesébe illő üzlet gyümölcsét, ugyanis nagyjából négyszáz dollárért szabadult meg fizetségétől.

A történet jelentősége abban rejlik, hogy ez volt a világ első ismert kereskedelmi tranzakciója, amelyet bitcoinnal bonyolítottak le. Ez a pizzarendelés bizonyította, hogy a digitális valuta a valóságban is értékkel bír – így született meg a kriptogazdaság első valós idejű fizetése.

Hanyecz azóta nyilatkozott a CoinTelegraphnak: a kérdésre, hogy milyen érzés tudni, hogy a világ legdrágább vacsoráját fogyasztotta el azt válaszolta, nem feltétlenül tenne jót neki, ha így gondolkodna ezen.

Az akkori árfolyamok szerint 2011-ben 300 ezer dollárt, 2017-ben 171 millió dollárt, mostani árfolyamon pedig 1,2 milliárd dollárt érne 10 000 bitcoin.

Azóta minden év májusában megrendezik a ,,Bitcoin Pizza Day”-t, amely a kriptovaluták gyors fejlődését és egyre növekvő elfogadottságát szimbolizálja. Ezen a napon egyes éttermek olcsóbban kínálják a pizzát, mintegy fájdalomdíjként a „világ legdrágább vacsorájáért”.

2. Az Apple elfeledett társalapítója – Ronald Wayne története

Már volt egy elég balszerencsés üzleti tapasztalatom. Öregedtem, és ez a két fiatal férfi olyan volt, mint a forgószél

– mondta Ronald Wayne, az Apple harmadik alapítója, aki mindössze 12 nappal a cégalapítás után szállt ki a vállalkozásból, lemondva 10 százalékos tulajdonrészéről mindössze 800 dollárért.