A popkultúra milliárdos birodalmai – ezek a világ legértékesebb médiafranchise-ai

A popkultúra ma már nemcsak szórakoztatás, hanem egy finoman működő gazdasági gépezet is. Azok a történetek, amelyek korábban filmvászonra vagy könyvlapra szorultak, mára globális üzleti univerzumokká váltak. A Pokémon, a Hello Kitty, a Winnie the Pooh, a Mickey Mouse & Friends és a Star Wars nem csupán érzelmi kötődést ébresztenek, ezek a franchise-ok elképesztő mértékű pénzügyi értéket is termelnek.

A Pokémon a legsikeresebb médiafranchise / Fotó: Mochammad Ray Kahn Ariga

Franchise: egy ötlettől az univerzumig

A modern franchise sikerének titka az, hogy képes kilépni a saját médiumából. Egy film többé nemcsak film, hanem egy márka, amely videójátékban, ruházati kollekcióban, mobilalkalmazásban vagy akár témaparkban él tovább. A szellemi tulajdon tehát nem csupán kreatív érték, hanem az üzleti fenntarthatóság záloga is. A licencelés révén a tulajdonosok jogdíjat kapnak minden eladott termék után, így a bevétel kiszámíthatóbb, mint a mozik ingadozó eredményei. A PwC 2025-ös előrejelzése szerint a globális szórakoztató- és médiaipar 2,8 billió dolláros éves értéket képvisel, és ebből egyre nagyobb szeletet hasítanak ki azok a franchise-ok, amelyek több bevételi lábon állnak.

A mezőny élén idén is a Pokémon áll.

A Visual Capitalist 2024-es kimutatása szerint a Pokémon minden idők legnagyobb bevételű médiafranchise-a, összesített bevétele 147 milliárd dollár. A Financial Times elemzése ennél részletesebben is bemutatja a márka pénzügyi szerkezetét: az újság szerint a Pokémon mintegy 80,9 milliárd dollárnyi kiskereskedelmi értéket halmozott fel 27 év alatt, a bevételek döntő része pedig a gyűjtőkártyákból és licencelt árucikkekből származik. A Nintendo, a Game Freak és a Creatures Inc. közös tulajdonában lévő brand a 90-es években egy egyszerű Game Boy-játékként indult, de mára minden platformon jelen van. A Pokémon modellje jól mutatja, hogy a valódi érték nem egyetlen termékben, hanem egy folyamatosan táguló univerzumban rejlik.

A második helyen a Hello Kitty áll, a japán Sanrio ikonikus karaktere, amely 2024-ben ünnepelte ötvenedik születésnapját. A Guardian cikke szerint Hello Kitty „a világ második legértékesebb médiamárkája”, éves szinten mintegy 3,1 milliárd fontnyi bevételt termel. A Visual Capitalist adatai alapján a franchise összesített értéke 89 milliárd dollár, amivel a Pokémon mögött stabilan őrzi második helyét. A titok a kulturális adaptációban rejlik: a karakter soha nem öregszik, mindig új közönséget talál, és Japánból indulva sikerült meghódítania a nyugati piacokat is. Míg más márkák a történetmesélésre építenek, Hello Kitty a személytelenség esztétikáját tette eladhatóvá – egy olyan figurát, amelybe bárki beleképzelheti önmagát.

A dobogó harmadik fokát a Micimackó (Winnie the Pooh) foglalja el,

amely a Disney egyik legrégebbi és legstabilabb aranytojást tojó tyúkja. A License Global 2025-ös Top Global Licensors jelentése szerint a Disney továbbra is a világ vezető licencadója, a portfólió kiskereskedelmi értéke meghaladja a 70 milliárd dollárt – ebbe a kategóriába tartozik a Pooh is, mint a Disney-licenc egyik klasszikusa. A szerethető medve karaktere minden korosztályhoz szól, és mivel az eredeti jogok nagy része 2022-től közkinccsé vált, a Disney ügyesen használja fel új formátumokban, modern nosztalgiát építve a klasszikus történetek köré.