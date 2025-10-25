Deviza
A popkultúra milliárdos birodalmai – ezek a világ legértékesebb médiafranchise-ai

A popkultúra már régen túlnőtt a mozivásznon. A kedvenc karaktereink ma milliárdos birodalmakat építenek – de mi a franchise-ok sikerének titka?
Hajdu Gréta
2025.10.25, 08:04

A popkultúra ma már nemcsak szórakoztatás, hanem egy finoman működő gazdasági gépezet is. Azok a történetek, amelyek korábban filmvászonra vagy könyvlapra szorultak, mára globális üzleti univerzumokká váltak. A Pokémon, a Hello Kitty, a Winnie the Pooh, a Mickey Mouse & Friends és a Star Wars nem csupán érzelmi kötődést ébresztenek, ezek a franchise-ok elképesztő mértékű pénzügyi értéket is termelnek. 

Singapore,–,July,10th,,2023:,An,All,Nippon,Airways,(ana), franchise
A Pokémon a legsikeresebb médiafranchise / Fotó: Mochammad Ray Kahn Ariga

Franchise: egy ötlettől az univerzumig

A modern franchise sikerének titka az, hogy képes kilépni a saját médiumából. Egy film többé nemcsak film, hanem egy márka, amely videójátékban, ruházati kollekcióban, mobilalkalmazásban vagy akár témaparkban él tovább. A szellemi tulajdon tehát nem csupán kreatív érték, hanem az üzleti fenntarthatóság záloga is. A licencelés révén a tulajdonosok jogdíjat kapnak minden eladott termék után, így a bevétel kiszámíthatóbb, mint a mozik ingadozó eredményei. A PwC 2025-ös előrejelzése szerint a globális szórakoztató- és médiaipar 2,8 billió dolláros éves értéket képvisel, és ebből egyre nagyobb szeletet hasítanak ki azok a franchise-ok, amelyek több bevételi lábon állnak.

A mezőny élén idén is a Pokémon áll.

A Visual Capitalist 2024-es kimutatása szerint a Pokémon minden idők legnagyobb bevételű médiafranchise-a, összesített bevétele 147 milliárd dollár. A Financial Times elemzése ennél részletesebben is bemutatja a márka pénzügyi szerkezetét: az újság szerint a Pokémon mintegy 80,9 milliárd dollárnyi kiskereskedelmi értéket halmozott fel 27 év alatt, a bevételek döntő része pedig a gyűjtőkártyákból és licencelt árucikkekből származik. A Nintendo, a Game Freak és a Creatures Inc. közös tulajdonában lévő brand a 90-es években egy egyszerű Game Boy-játékként indult, de mára minden platformon jelen van. A Pokémon modellje jól mutatja, hogy a valódi érték nem egyetlen termékben, hanem egy folyamatosan táguló univerzumban rejlik.

A második helyen a Hello Kitty áll, a japán Sanrio ikonikus karaktere, amely 2024-ben ünnepelte ötvenedik születésnapját. A Guardian cikke szerint Hello Kitty „a világ második legértékesebb médiamárkája”, éves szinten mintegy 3,1 milliárd fontnyi bevételt termel. A Visual Capitalist adatai alapján a franchise összesített értéke 89 milliárd dollár, amivel a Pokémon mögött stabilan őrzi második helyét. A titok a kulturális adaptációban rejlik: a karakter soha nem öregszik, mindig új közönséget talál, és Japánból indulva sikerült meghódítania a nyugati piacokat is. Míg más márkák a történetmesélésre építenek, Hello Kitty a személytelenség esztétikáját tette eladhatóvá – egy olyan figurát, amelybe bárki beleképzelheti önmagát.

A dobogó harmadik fokát a Micimackó (Winnie the Pooh) foglalja el, 

amely a Disney egyik legrégebbi és legstabilabb aranytojást tojó tyúkja. A License Global 2025-ös Top Global Licensors jelentése szerint a Disney továbbra is a világ vezető licencadója, a portfólió kiskereskedelmi értéke meghaladja a 70 milliárd dollárt – ebbe a kategóriába tartozik a Pooh is, mint a Disney-licenc egyik klasszikusa. A szerethető medve karaktere minden korosztályhoz szól, és mivel az eredeti jogok nagy része 2022-től közkinccsé vált, a Disney ügyesen használja fel új formátumokban, modern nosztalgiát építve a klasszikus történetek köré.

New,York,,Usa,-,June,21,,2019:,Image,Of,The
Fotó: Alexandre Tziripouloff

A Mickey Mouse & Friends negyedik helye szimbolikus: a Disney birodalom alapját jelentő egér 1928 óta ikonikus szereplő. A Visual Capitalist szerint a Mickey-franchise összesített értéke 74 milliárd dollár, amivel a világ negyedik legnagyobb médiafranchise-a maradt. Bár az eredeti Mickey-film jogai 2024-ben lejártak és közkinccsé váltak, a vállalat gyorsan reagált: új sorozatokkal, rövidfilmekkel és élményparktartalmakkal modernizálta a karaktert. A márka mára nemcsak a gyerekeké: a Gucci és a Coach is készített Mickey-kollekciókat, amelyek a „heritage” és a „hype” határán mozognak, újraértelmezve a klasszikus ikon fogalmát.

Az ötödik helyen a Star Wars áll, amely 1977-ben forradalmasította a filmes világépítést. A Visual Capitalist rangsora szerint a franchise összesített értéke 70 milliárd dollár körül van. A Lucasfilm 2012-es, 4,05 milliárd dolláros Disney-felvásárlása óta a márka tovább erősödött, és a Disney+-on futó sorozatok, valamint a Galaxy’s Edge élményparkok adják a bevétel jelentős részét. A Hollywood Reporter 2025-ös stúdiópiaci áttekintése szerint a Disney a nyári szezonban is box office-piacvezető maradt, ami a Star Wars és a Marvel franchise-ok stabil teljesítményét jelzi.

Ha a pénzügyi mintázatokat nézzük, mind az öt franchise-ban közös a diverzifikált bevételi szerkezet. 

Míg például a Marvel Cinematic Universe a mozijegyekből keres, addig ezek a szellemi tulajdonok stabil, licencalapú jövedelmet biztosítanak. Az üzleti modell azonban nem mentes a kockázatoktól. A PwC előrejelzése arra figyelmeztet, hogy a streamingszolgáltatások túlkínálata és a gyártási költségek inflációja miatt a növekedés üteme lassulhat.

A GamesRadar+ becslése szerint például a Star Wars: The Rise of Skywalker gyártási és marketingköltsége elérte a 600 millió dollárt, ami a bevétel arányában már veszélyes precedens. Emellett az új generációk fogyasztási mintái is átalakulnak: a digitális térben a figyelem rövidebb ideig tart, és a rajongói lojalitásért minden korábbinál keményebben kell megküzdeni.

Mindezek ellenére a franchise-modell továbbra is a popkultúra-gazdaság legbiztosabb tartópillére. 

Az univerzumok – legyen az Pokémon vagy Star Wars – képesek generációkon átívelni, miközben gazdasági értelemben is fenntarthatók. A kreativitás tehát ma már nemcsak művészi, hanem pénzügyi kategória is. Azok a vállalkozások, amelyek képesek történetet, közösséget és márkát egyszerre építeni, hosszú távon a világgazdaság új, kevésbé kézzelfogható, de annál jövedelmezőbb szegmensét uralják.

