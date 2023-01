Alejandra Guajardo a Miss Universe szépségversenyen bitcoinnak öltözve jelent meg a nemzeti ruhás bemutatón szerdán. A versenyt közvetítő bemondó fel is hívta a figyelmet a közép-amerikai ország fizetőeszközének történetére, emlékeztetve, hogy régen a kakaó töltötte be a pénz szerepét az országban, amit a colón követett, amely hivatalosan ugyan ma is törvényes fizetőeszköz, ám már nincs forgalomban, helyette az amerikai dollárt használja az ország jelentős része.

Fotó: Josh Brasted / Getty Images

A kriptók 2021-es szárnyalásakor az állam elnöke Nayib Bukele előbb bejelentette, hogy a bitcoint is hivatalos fizetőeszközzé teszi, majd ezt tettek is követték, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Mindenesetre ezzel

2021 szeptemberében Salvador lett az első olyan ország, ahol a bitcoinnal az adónkat is kifizethetjük.

Noha az IMF, a Világbank és a salvadori lakosság is szkeptikusan fogadta a döntést, Bukele – aki az általa nyilvánosan bejelentett vásárlásokat követő oldal szerint már több mint 60 millió dollárt vesztett bitcoinon – hajthatatlannak bizonyult, és továbbra is a legnépszerűbb kriptopénz evangelistája maradt.

Miss El Salvador wears #Bitcoin outfit to Miss Universe 2023 🇸🇻 pic.twitter.com/n1TWo1xoGt — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 12, 2023

Salvador szerdán fogadta el a digitális értékpapírokról szóló törvényt, amely a tágabb kriptopiacot is szabályozná, valamint megnyitná az utat a már többször elhalasztott vulkánkötvények kibocsátása előtt. A tervek szerint egymilliárd dollár értékben dobnának piacra a kötvényekből, hogy a befolyt összegből bitcoint vásároljanak, valamint felépítsék a geotermikus energia hajtotta Bitcoin Cityt.

A Miss Universe végeredményére szombaton derül fény, kíváncsiak vagyunk, mennyire nyerte el a zsűri tetszését a szokatlan öltözék.