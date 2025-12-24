Az idei november sem telt eseménytelenül, sőt, éppen ellenkezőleg, meglehetősen nagy jelentőségű hírekről számolt be a Világgazdaság a magyar gazdaság kapcsán. A Tisza Párt külföldi cégeknek adott adókedvezményekről szóló megnyilvánulásától kezdve a csődöt jelentő magyar ruhabolton keresztül a hamarosan elkészülő új autópályáig sok témát érintettünk. Ezek voltak a Világgazdaság legolvasottabb magyar gazdaságról szóló hírei idén novemberben.

Ha ezt meglépik Magyarországon, el kell képzelni Győrt Audi, Kecskemétet Mercedes, Debrecent BMW nélkül – a legolvasottabb novemberi cikkek a magyar gazdaságról / Fotó: Csapó Balázs

Ha ezt meglépik Magyarországon, el kell képzelni Győrt Audi, Kecskemétet Mercedes, Debrecent BMW nélkül

November elején a Tisza Párt egyik szakértője kijelentette, hogy kormányra kerülésük esetén megszüntetnék a külföldi cégeknek adott adókedvezményeket, elgáncsolva ezzel a gazdaság egyik alappillérét. Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója azonban figyelmeztetett: ez súlyos versenyhátrányt jelentene Magyarországnak, és veszélybe sodorná a nagyberuházásokat, melyek városok ezreinek adnak megélhetést.

Nagy port kavart az az interjú, melyet Kármán András, a Tisza Párt adószakértője és gazdasági tanácsadója adott a Bloomberg hírportálnak. Kijelentette, hogy

kormányra kerülésük esetén visszavonnák a külföldi vállalatoknak járó „túlzó” adókedvezményeket.

A terv érintené a magyar ipar legfontosabb befektetőit, köztük a BMW-t, a Mercedest, az Audit és az ázsiai akkumulátoróriásokat is. Joó István, a HIPA vezérigazgatója a Facebookon reagált a hírre, és határozottan visszautasította a felvetést. Mint írta, „a társasági adókedvezmény az EU-s szabályok alapján minden beruházó vállalatot megillet, nem lehet különbséget tenni magyar és nem magyar között”.

Magyar világrekordról ír a német sajtó: a Spiegel újságírója valósággal nem hitt a szemének

Magyarország az elmúlt években a napenergia egyik európai éllovasává vált – erre a következtetésre jutott a német Spiegel riportja, mely a hazai napenergiaboom hátterét vizsgálta novemberben. A lap szerint a 9,5 millió lakosú ország rövid idő alatt a világ élvonalába került: 2024-ben a megtermelt villamos energia közel 25 százaléka már naperőművekből származott, míg egy idei, különösen napos júniusi időszakban a napenergia aránya meghaladta a 40 százalékot, ami világrekordnak számít.

A Spiegel riportja kiemeli, hogy a napelemek mára szinte mindenhol megjelentek: családi házakon, társasházakon, ipari épületeken és nagy méretű napelemparkokban egyaránt.

Több mint 300 ezer magyar háztartás telepített már fotovoltaikus rendszert, és a lakosság a teljes beépített kapacitás mintegy egyharmadát adja. A Corvinus Egyetem energia-közgazdásza, Szabó László szerint ebben kulcsszerepe volt annak, hogy az állam a háztartások számára is vonzóvá tette a beruházásokat, például az éves szaldós elszámolással és a hálózati díjak támogatásával, ami sokaknál szinte nullára csökkentette az áramszámlát.