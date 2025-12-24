Több mint tíz év után leállhat az egyik legnépszerűbb videójáték fejlesztése: jöhet az utolsó nagy kiegészítő, miközben már készülhet az új alapjáték is

Az elmúlt hetekben egyre több jel utal arra, hogy a méltán népszerű The Sims 4 fejlesztési ciklusa a végéhez közeledik, még ha a játék hivatalos lezárásáról egyelőre nem is beszél az Electronic Arts. A nem hivatalos, de iparági körökben komolyan vett információk szerint a Maxis csapata már egy új alapjáték fejlesztésére összpontosít, miközben a The Sims 4-hez még érkezhet egy utolsó, nagyobb lélegzetű kiegészítő, ami szépen lezár egy jelentős korszakot.

Több mint tíz év után végre elengedhetik The Sims 4 kezét: jöhet az utolsó nagy kiegészítő, miközben már készülhet az új alapjáték is / Fotó: PixieMe

A kiszivárgott információk alapján a jelenlegi tervek szerint egy „royalty”, azaz uralkodói témájú kiegészítő lehet a The Sims 4 utolsó nagy játékmenet-bővítése. A kiegészítő csomag a hírek szerint három különböző „királyságot” – gyakorlatilag új városrészeket vagy világokat – tartalmazna, melyek közül az egyik afrikai ihletésű környezetre épülne. Ez azért is figyelemre méltó, mert bennfentesek szerint korábban felmerült egy teljesen afrikai tematikájú világ ingyenes hozzáadása is az alapjátékhoz, ám ezt a tervet végül elvetették.

A pletykák egybecsengenek azzal, amit az EA az elmúlt években üzleti oldalról már végigvitt.

A The Sims 4 2022-ben ingyenessé tett alapjátéka nem a fejlesztés kifulladásának jele volt, hanem egy tudatos modellváltás része.

Az EA ezzel lényegében lezárta az egyszeri dobozos értékesítés korszakát, és végleg a kiegészítőkre, valamint az előfizetéses hozzáférésre helyezte át a hangsúlyt. A játék ugyanis 2014 óta elérhető az EA Play előfizetés részeként, ami sok játékos számára olcsóbb belépőt kínál, mint a tartalmak egyenkénti megvásárlása.

Elképesztő méreteket öltött a The Sims 4

Ez a stratégia pénzügyi szempontból kifejezetten sikeresnek bizonyult. A The Sims 4-hez az évek során több mint ötven különféle DLC (letölthető tartalom) jelent meg, és teljes listaáron

a teljes tartalomcsomag félmillió forint feletti összeget tesz ki.

Bár a játékosok többsége nem vásárol meg mindent, az alacsony belépési küszöb és a folyamatos tartalomfrissítés stabil, ismétlődő bevételt biztosított a kiadónak. Iparági becslések szerint a The Sims 4 önmagában már a 2010-es évek végére meghaladta az egymilliárd dolláros bevételt, a teljes Sims-franchise pedig hosszú távon több tízmilliárd dollárt termelhetett az EA számára.