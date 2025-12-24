Kis zöld emberkék Észtország határánál: Tallinn kemény üzenetet küldött – ne higgyétek, hogy nem lövünk

Az orosz-nyugati feszültségek újabb jelei jelentek meg Kelet-Európában, miközben a háború lezárását célzó ukrajnai béketerv körüli viták is egyre élesebbek. A balti térségben és Lengyelországban tapasztalt incidensek, valamint Észtország vezetésének rendkívül határozott nyilatkozatai azt mutatják, hogy a konfliktus hatásai messze túlmutatnak Ukrajna határain.

Kis zöld emberkék Észtország határánál: Tallinn kemény üzenetet küldött – „Moszkvára nyomást kell helyezni” / Fotó: AFP

Észtország külügyminisztere, Margus Tsahkna egy lengyel lapnak adott interjúban arról beszélt, hogy az orosz provokációk nem értek véget. Mint fogalmazott, nemcsak Lengyelországban, hanem Észtországban is történtek veszélyes esetek, legutóbb például a határ közelében jelentek meg azonosító jelzések nélküli orosz katonák. Tsahkna szerint Tallinn számára világos vörös vonalak léteznek:

ha „kis zöld emberkék” lépnék át az észt határt, azonnali és fegyveres válaszra számíthatnának.

A külügyminiszter a jelenleg formálódó, Ukrajnát érintő béketervről is kritikus hangon nyilatkozott. Elmondása szerint a korábban nyilvánosságra került, 28 pontból álló változat ugyan tartalmazott pozitív elemeket, például az igazságos és tartós béke elvét, összességében azonban aránytalan terheket róna Ukrajnára. Véleménye szerint elfogadhatatlan, hogy bármilyen döntés Ukrajnáról Ukrajna bevonása nélkül szülessen meg, ahogyan Európa biztonságáról sem lehet Európa nélkül dönteni.

Tsahkna hangsúlyozta: a nyomást nem Kijevre, hanem Moszkvára kell helyezni.

Újabb szankciók, vámok és a befagyasztott orosz pénzügyi eszközök felhasználása szerepel az észt javaslatok között. A külügyminiszter szerint ezeknek az eszközöknek mindaddig zárolva kell maradniuk, amíg Oroszország nem téríti meg az Ukrajnának okozott károkat, és reményét fejezte ki, hogy már decemberben megindulhat egy reparációs jellegű hitelmechanizmus.

Észtország: a határokat nem lehet erővel megváltoztatni

A béketerv kapcsán Észtország számára több kérdés is nem alku tárgya. Ilyen mindenekelőtt az, hogy határokat nem lehet erővel megváltoztatni, és Oroszországnak nem lehet beleszólása Európa biztonsági architektúrájába. Tsahkna szerint ez a rendszer éppen azért jött létre, hogy megvédje a térséget az orosz agressziótól, melyet a balti államok, Lengyelország és Kelet-Európa más országai közvetlen fenyegetésként élnek meg.