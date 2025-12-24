A Holdon épít atomerőművet Oroszország, mégpedig éveken belül

Az orosz állami űrvállalat, a Roszkoszmosz közleményében jelezte, hogy 2036-ig erőművet kíván építeni a Holdon, és ennek megvalósítására szerződést kötött a Lavocskin Egyesülés nevű repülő- és űripari vállalattal.

Oroszország atomerőművet építene a Holdon: a Luna–25 legutóbb csúnya fiaskót hozott / Fotó: AFP

Ez az ambiciózus projekt azt a célt szolgálja, hogy energiával lássa el az ország űrprogramját égi kísérőnkön, valamint egy Kínával közösen működtetett kutatóállomást – írja az Independent, megjegyezve, hogy a nagyhatalmak egyre intenzívebb erőfeszítéseket tesznek a Hold kutatásában.

A lap emlékeztet: történelmileg Oroszország kiemelkedő szerepet töltött be az űrkutatásban, többek közt Jurij Gagarin 1961-es úttörő űrrepülésével. Az elmúlt évtizedekben azonban ez az előny megkopott, és az ország ma már az Egyesült Államok, valamint egyre inkább Kína mögött halad.

Felidézi a két évvel ezelőtti hatalmas fiaskót is. Oroszország holdi ambíciói jelentős csapást szenvedtek el 2023 augusztusában, amikor a személyzet nélküli Luna–25 küldetés leszállás közben lezuhant.

Emellett az űrindítások területe – amely korábban orosz specialitás volt – olyan új szereplők révén alakult át gyökeresen, mint Elon Musk, és a verseny tovább élesedett.

A Roszkoszmosz szerint az erőmű célja az orosz holdprogram ellátása energiával,

beleértve a holdjárókat,

egy obszervatóriumot,

valamint az orosz–kínai közös Nemzetközi Holdkutató Állomás infrastruktúráját.

A projekt fontos lépés egy folyamatosan működő tudományos holdállomás létrehozása, valamint az egyszeri küldetésekről egy hosszú távú holdkutatási programra való átállás felé

– közölte a Roszkoszmosz.

Azt nem mondták ki egyértelműen, hogy nukleáris erőműről van szó, de jelezték, hogy a résztvevők között szerepel az orosz állami atomenergia-vállalat, a Roszatom és a Kurcsatov Intézet, Oroszország vezető nukleáris kutatóintézete.

A Roszkoszmosz vezetője, Dmitrij Bakanov júniusban azt mondta, hogy a vállalat egyik célja egy atomerőmű telepítése a Holdra, valamint a Vénusz kutatása.