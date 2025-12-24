A horvát olajipar egyik legnagyobb horderejű fejlesztése a célegyenesbe fordult: a rijekai kőolaj-finomító korszerűsítési projektje belépett a végső fázisba. Az üzemet működtető INA tájékoztatása szerint elkészült az új létesítmény kulcsfontosságú rendszereinek kiépítése, köztük a nehéz maradékok feldolgozására szolgáló egység és az új kikötő. Jelenleg átfogó műszaki és biztonsági tesztek zajlanak, a teljes üzemszerű működés megkezdését 2026 első negyedévére tervezik.

Célegyenesben a rijekai kőolaj-finomító: a rekordberuházás jelentősen megdobja majd a dízeltermelést / Fotó: pymata

A társaság hangsúlyozta: a modernizált rijekai kőolaj-finomító érdemben növeli majd a dízeltermelést, erősíti Horvátország és a környező piacok energiabiztonságát, valamint javítja az INA finomítói üzletágának jövedelmezőségét.

A beruházás értéke megközelíti a 700 millió eurót (mintegy 270 milliárd forint),

ami a vállalat történetének legnagyobb egyedi befektetése. A kivitelezési munkák több mint felét horvát vállalkozók végezték el, ami a hazai ipar számára is jelentős megrendelésállományt jelentett.

Nem egyszerű projekt volt ez

A projekt nem csupán egy új technológiai egység felépítéséről szólt. A fejlesztés részeként korszerűsítették a meglévő feldolgozóberendezéseket, új kikötőt, silókat és zárt kokszszállító rendszert alakítottak ki, valamint megépült az ország legnagyobb alállomása is, mely az új üzem energiaellátását biztosítja. Az INA szerint ezek

a technológiai, logisztikai és biztonsági megoldások együtt egy átfogó átalakulást jelentenek,

mely a rijekai komplexumot a régió egyik legkorszerűbb finomítójává emeli.

Az elmúlt másfél év különösen intenzív időszak volt a finomító életében. A fejlesztési munkák ugyanis úgy zajlottak, hogy közben a meglévő üzemegységek folyamatosan, teljes kapacitással működtek. Ez a leghosszabb megszakítás nélküli üzemelés volt az elmúlt 15 évben. Ebben az időszakban rekordmennyiségű kőolajat dolgoztak fel, miközben stabil és pozitív üzleti eredményeket értek el, biztosítva a belföldi ellátást és megteremtve a hosszabb távú energiafüggetlenség feltételeit.

Továbbra is a horvát piac van a fókuszban

A nehéz maradékok feldolgozására szolgáló új üzem elindításával az INA jelentősen,

akár 30 százalékkal növeli a dízel és más magas hozzáadott értékű termékek kibocsátását.

A vállalat szerint a fókusz továbbra is a horvát piac, valamint a régió kulcsfontosságú országainak – köztük Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Szlovénia – biztonságos ellátása marad. Az új kapacitások révén jelentősen csökkenhet az importált üzemanyagok, elsősorban a dízel behozatala, ami különösen a nyári, turisztikailag frekventált időszakokban nagy jelentőségű.