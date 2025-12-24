Elképesztő, mennyit költenek az amerikaiak streaming-előfizetésekre
Az amerikai médiapiacon újabb átrendeződés zajlik, ezúttal a steamingpiacon: a Netflix és a Paramount Skydance közötti verseny a Warner Bros. Discovery felvásárlásáért a végéhez közeledik. Bár a tranzakció kimenetele még nem dőlt el, egy következmény már most jól látható: az amerikai nézők számára újabb fordulat jöhet a már így is túlzsúfolt streaming-előfizetések piacán.
Az Egyesült Államokban az elmúlt években alapjaiban alakult át a televíziózás. Míg a világ számos országában a sportközvetítések és a népszerű sorozatok továbbra is földi sugárzású csatornákon vagy kábelen érhetők el, addig az amerikai fogyasztók egyre inkább streamingplatformokra kényszerülnek.
A fizetős tévés előfizetéssel rendelkező háztartások aránya mára 50 százalék alá esett, szemben a járvány előtti közel 80 százalékkal.
A piaci rést több mint negyven streamingszolgáltató igyekezett kihasználni, ami átláthatatlan kínálatot és jelentős költségeket eredményezett.
A helyzet különösen a sportkedvelőket érinti érzékenyen: egy helyi csapat követése sok esetben négy vagy annál is több streaming-előfizetést igényel, havi szinten akár 60 dolláros (nagyjából 22 ezer forintos) kiadással. Ebbe a környezetbe érkezik most a Warner sorsáról szóló döntés, mely további változásokat hozhat azok számára is, akik olyan ikonikus tartalmakhoz ragaszkodnak, mint
- a Harry Potter-univerzum – melyből új sorozat készül 2027-re –,
- a Trónok harca,
- a Maffiózók
- vagy A Fehér Lótusz.
Fogyasztóvédelmi szervezetek attól tartanak, hogy ha a Netflix kerül ki győztesen, a Warner zászlóshajója, a HBO Max beolvad egy nagyobb, drágább csomagba. A Netflix előfizetési díjai már eddig is jelentősen emelkedtek:
a standard csomag ára 2019 óta mintegy 38 százalékkal nőtt, és megváltozott az is, amit ajánl.
A másik forgatókönyv szerint, ha a Paramount megszerzi a céget, akkor az HBO-t a kevésbé népszerű Paramount+ szolgáltatáshoz kapcsolhatják, abban bízva, hogy a prémiumtartalom felhúzza az előfizetői számokat. Elemzések szerint jelenleg alig van átfedés a két platform felhasználói között.
Eszméletlen összegeket költenek az amerikaiak streamingre
A streamingpiaci átrendeződés egy szélesebb gazdasági jelenségbe illeszkedik: a streaming-előfizetéses modell mára nemcsak a médiát, hanem a kiskereskedelmet és a digitális szolgáltatásokat is áthatja. Az amerikai fogyasztók e-mailek és értesítések tömegével szembesülnek, legyen szó filmcsomagokról, vitaminokról vagy akár vécépapírról. Sok esetben az automatikus megújítás az alapértelmezett, a lemondás pedig bonyolult és időigényes.
Az eladók számára ez a modell stabil, előre tervezhető bevételt jelent, mely megnyugtatja a befektetőket, és akár fedezetként is szolgálhat az adósságfinanszírozásban. A fogyasztók oldalán viszont a sok kisebb tétel könnyen áttekinthetetlenné válik. Egy, a CNET által készített felmérés szerint
egy átlagos amerikai felnőtt évente 1080 dollárt (közel 400 ezer forintot) költ streaming-előfizetésekre,
ebből mintegy 205 dollárt olyan szolgáltatásokra, melyeket nem is használ. Más becslések ennél jóval magasabb, akár 2600 dolláros éves összegről szólnak.
A hatóságok és a jogalkotók is egyre aktívabbak. A Federal Trade Commission (FTC) az Egyesült Államok történetének eddigi legnagyobb fogyasztóvédelmi bírságát szabta ki az Amazonra, miután a hatóság szerint a vállalat megtévesztő módon terelte az ügyfeleket automatikusan megújuló előfizetésekbe. Az ügy 2,5 milliárd dolláros (mintegy 915 milliárd forintos) peren kívüli megállapodással zárult. Több állam – köztük Kalifornia – szigorította az automatikus előfizetések szabályozását, miközben a hatóságok az Uber ellen is felléptek hasonló okokból.
Nehézkesen növekednek az streaming-előfizetések
A felmérések ugyanakkor arra utalnak, hogy
az előfizetéses gazdaság növekedése megtorpanhatott.
A megkérdezettek egynegyede az elmúlt egy évben legalább egy szolgáltatást lemondott, és több mint 60 százalékuk újragondolja az automatikus vásárlásait. A többéves inflációs nyomás miatt sokan költségcsökkentésre kényszerülnek, ami új üzleti modelleknek is teret ad: egyes alkalmazások már kifejezetten az előfizetések lemondásában segítenek – természetesen havi díjért.
Ebben a környezetben a Warner iránt érdeklődő vevők arra fogadnak, hogy a vállalat legendás tartalomkatalógusa továbbra is elég erős lesz az új nézők bevonzásához és az áremelések érvényesítéséhez. Ugyanakkor az üzlet nyomán várható felfordulás könnyen azt is eredményezheti, hogy sok amerikai fogyasztó éppen ellenkezőleg dönt: nem újabb csomagot választ, hanem lemond még egy előfizetést a már így is túlzsúfolt listáról.