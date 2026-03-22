Leleplezhették Banksy kilétét, közben egy több százmilliós művészeti birodalom rajzolódik ki

Egy friss oknyomozás szerint közelebb kerülhettünk Banksy valódi kilétéhez, de a történet ennél jóval többről szól. A háttérben egy komplex, több százmilliós művészeti piac működik. Banksy körül mára egy olyan világ épült fel, ahol a lázadás és az üzlet nehezen választható szét egymástól.
Werderits Ivett
2026.03.22, 06:40

Banksy évtizedeken át a kortárs művészet egyik legnagyobb kérdőjele volt. Egy névtelen utcai graffitis, aki globális márkává nőtte ki magát. A Reuters 2026. márciusi oknyomozó riportja azonban nemcsak a személyazonosság kérdését feszegeti, hanem azt is feltárja, hogyan épült fel a háttérben egy több százmillió dolláros művészeti üzlet.

Banksy
Banksy nem csupán művész, hanem üzleti zseni is lehet / Fotó: AFP

A nyomozás rávilágított arra, hogy a művész mögött nem csupán egy alkotó áll, hanem egy jól szervezett gazdasági hálózat is. A Reuters legalább hét olyan céget azonosított, ami a művészhez köthető. Ezek különböző területeket fednek le, egészen az értékesítéstől az autentikáción át a pénzügyekig. A rendszer központi eleme a 2008-ban alapított Pest Control Office, amely egyszerre hitelesítő szervezet és üzleti központ és gyakorlatilag monopóliummal rendelkezik a Banksy-művek eredetiségének igazolásában.

Banksy lázadása önkritika lehetne

Talán éppen ez teszi igazán izgalmassá a történetet. Banksy eredetileg a kapitalizmust és a műkereskedelemet kritizálta és így vált ismertté, mára viszont ugyanennek a rendszernek az egyik legsikeresebb figurája lett. 

A művész a siker titka

A korábban említett Pest Control mögött álló Pictures on Walls Limited egykor londoni galériát működtetett és Banksy korai karrierjének egyik kulcsszereplője volt. A pénzügyi adatok jól mutatják a márka felfutását, hiszen míg a Pest Control 2009-ben 243 ezer fontnyi eszközzel rendelkezett, 2015-re ez 2,7 millió fontra nőtt, a 2024-es beszámoló szerint pedig már mintegy 5,7 millió fontot kezel, jelentős készpénzállománnyal. A Pictures on Walls esetében is hasonló növekedés figyelhető meg, a 2005-ös 63 ezer fontos induló vagyonról 2,5 millió fontra erősödött a galéria. 

Banksy pályája elején ezen a galérián keresztül nagyjából 60 fontért értékesített nyomatokat, szigorúan kontrollált példányszámban. A galéria végül 2017-ben bezárt és egy ironikus hangvételű közleményben jelezte, hogy az egykori underground művészet befektetési termékké válása ellentmondott az eredeti elveiknek. 

Ma a Banksy-művek többsége a másodlagos piacon cserél gazdát – aukciósházakban és gyűjtők között, a művész közvetlen részvétele nélkül. A másodlagos piaci forgalom 2015 óta megközelíti a 250 millió dollárt, ami jól mutatja a márka globális értékét. 

Banksy 2024 februárjában titkos, meghívásos kiállítást rendezett Londonban, ahol korábban nem látott műveket kínált gyűjtőknek. Egyes darabok 15 ezer, mások akár 500 ezer fontért keltek el, miközben a vásárlók hároméves továbbértékesítési tilalmat és titoktartási szerződést írtak alá. Ezzel az lehetett a célja, hogy megtartsa a ritkaság érzését a vásárlókban. 

A történet másik kulcseleme az anonimitás. A Reuters több mint egyéves kutatása – bírósági dokumentumok, rendőrségi jegyzőkönyvek és utazási adatok alapján – arra a következtetésre jutott, hogy Banksy valójában a bristoli Robin Gunningham lehet, aki később nevet változtatott, hogy elkerülje a felismerést. A művész jogi képviselői ugyanakkor vitatják a következtetéseket, hangsúlyozva, hogy az anonimitás nem csupán személyes döntés, hanem a művészi szabadság eszköze is.

A titok adja az igazi értéket

Banksy értéke nem csupán a művészetében keresendő, hanem az anonimitásában is. A történetmeséléséhez elengedhetetlen a személyének elrejtése, tehát a leleplezésével valószínűleg ez a fajta varázsa elveszne. A munkái egyszerre lázadó gesztusok és befektetési eszközök. Ez a kettősség végigkíséri pályáját, attól kezdve, hogy illegális falfestményekkel vált ismertté, egészen addig, hogy művei az aukciókon rekordárakat érnek el. Sőt, a performatív akciókkal – mint a híres önmegsemmisítő festmény – a műkereskedelmet is kiforgatja önmagából.

Banksy jelensége így túlmutat egyetlen művészen. Egy olyan modellé vált, amelyben a művészet, a márkaépítés és a piaci mechanizmusok szorosan összefonódnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu