Leleplezhették Banksy kilétét, közben egy több százmilliós művészeti birodalom rajzolódik ki

Banksy évtizedeken át a kortárs művészet egyik legnagyobb kérdőjele volt. Egy névtelen utcai graffitis, aki globális márkává nőtte ki magát. A Reuters 2026. márciusi oknyomozó riportja azonban nemcsak a személyazonosság kérdését feszegeti, hanem azt is feltárja, hogyan épült fel a háttérben egy több százmillió dolláros művészeti üzlet.

A nyomozás rávilágított arra, hogy a művész mögött nem csupán egy alkotó áll, hanem egy jól szervezett gazdasági hálózat is. A Reuters legalább hét olyan céget azonosított, ami a művészhez köthető. Ezek különböző területeket fednek le, egészen az értékesítéstől az autentikáción át a pénzügyekig. A rendszer központi eleme a 2008-ban alapított Pest Control Office, amely egyszerre hitelesítő szervezet és üzleti központ és gyakorlatilag monopóliummal rendelkezik a Banksy-művek eredetiségének igazolásában.

Banksy lázadása önkritika lehetne

Talán éppen ez teszi igazán izgalmassá a történetet. Banksy eredetileg a kapitalizmust és a műkereskedelemet kritizálta és így vált ismertté, mára viszont ugyanennek a rendszernek az egyik legsikeresebb figurája lett.

A művész a siker titka

A korábban említett Pest Control mögött álló Pictures on Walls Limited egykor londoni galériát működtetett és Banksy korai karrierjének egyik kulcsszereplője volt. A pénzügyi adatok jól mutatják a márka felfutását, hiszen míg a Pest Control 2009-ben 243 ezer fontnyi eszközzel rendelkezett, 2015-re ez 2,7 millió fontra nőtt, a 2024-es beszámoló szerint pedig már mintegy 5,7 millió fontot kezel, jelentős készpénzállománnyal. A Pictures on Walls esetében is hasonló növekedés figyelhető meg, a 2005-ös 63 ezer fontos induló vagyonról 2,5 millió fontra erősödött a galéria.

Banksy pályája elején ezen a galérián keresztül nagyjából 60 fontért értékesített nyomatokat, szigorúan kontrollált példányszámban. A galéria végül 2017-ben bezárt és egy ironikus hangvételű közleményben jelezte, hogy az egykori underground művészet befektetési termékké válása ellentmondott az eredeti elveiknek.

Ma a Banksy-művek többsége a másodlagos piacon cserél gazdát – aukciósházakban és gyűjtők között, a művész közvetlen részvétele nélkül. A másodlagos piaci forgalom 2015 óta megközelíti a 250 millió dollárt, ami jól mutatja a márka globális értékét.

Banksy 2024 februárjában titkos, meghívásos kiállítást rendezett Londonban, ahol korábban nem látott műveket kínált gyűjtőknek. Egyes darabok 15 ezer, mások akár 500 ezer fontért keltek el, miközben a vásárlók hároméves továbbértékesítési tilalmat és titoktartási szerződést írtak alá. Ezzel az lehetett a célja, hogy megtartsa a ritkaság érzését a vásárlókban.