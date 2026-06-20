Milliókat érnek a hibák – elárverezik az Üvöltő szelek ritka első kiadását

Több mint száz év után először kerül kalapács alá Emily Brontë klasszikus regényének, az Üvöltő szeleknek egy rendkívül ritka első kiadása. A Christie's londoni aukciósház szerint ez az első olyan példány 1908 óta, amely még az eredeti, 1847-es kiadói kötésben maradt fenn. Az árverésen 400–600 ezer font, vagyis 190–285 millió forint közötti összegre számítanak. Az árverés időpontja június 30.

Nem a tökéletesség a kincs – milliókat érhet az Üvöltő szelek hibás első kiadása / Forrás: Christies

A kötet különlegessége nemcsak a ritkaságában rejlik. Az első kiadásból mindössze körülbelül 250 példány készült, ráadásul a könyvet sietve küldték nyomdába, így számos hiba maradt benne. Egyes helyeken még a címben szereplő Heights szót is rosszul írták le.

Ezek a hibák ma már nem csökkentik, hanem növelik a könyv értékét, hiszen bizonyítják, hogy valóban az első nyomásból származik.

A most árverésre kerülő példány különösen figyelemre méltó, mert szinte közvetlenül megjelenése után magángyűjteménybe került, és azóta is ott őrizték. A legtöbb fennmaradt első kiadást az évtizedek során újrakötötték könyvtárak vagy gyűjtők számára, ezért az eredeti szürke-zöld vászonkötéses változatok ma már rendkívül ritkák.

A siker nem volt mindig egyértelmű

Nehéz elképzelni, de az Üvöltő szelek ma ismert kultikus státusza korántsem volt magától értetődő. A regény megjelenésekor sok kritikust megdöbbentett a történet sötétsége, brutalitása és erkölcsi bizonytalansága. Egy korabeli bíráló vulgáris romlottságnak és természetellenes borzalmaknak nevezte a művet.

Emily Brontë ráadásul nem is a saját nevén publikált.

A három Brontë nővér – Charlotte, Emily és Anne – férfi álneveket használt, mert attól tartottak, hogy nőként nem vennék őket komolyan az irodalmi életben. Charlotte Currer Bell, Emily Ellis Bell, Anne pedig Acton Bell néven jelentette meg műveit. Az álnevek nem voltak véletlenszerűek. A keresztnevek kezdőbetűi megegyeztek a nővérek valódi neveinek kezdőbetűivel. Az Üvöltő szelek első kiadásán ezért még nem Emily Brontë neve szerepelt, így a korabeli olvasók nem is tudhatták, hogy a korszak egyik legkülönösebb és legmerészebb regényét egy fiatal yorkshire-i nő írta. A szerző kilétére csak később derült fény, ami tovább növelte a mű körüli érdeklődést és legendát.