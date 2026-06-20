Ez már nyílt háború: megint döbbenetes megjegyzést tett Trump Giorgia Melonira – "Újra a barátom akar lenni. Nem, köszönöm!"

Tovább folytatódik a csörte Giorgia Meloni és Donald Trump között. A kettejük közötti konfliktus a G7-csúcs után kezdődött, az amerikai elnök ugyanis azt állította, hogy az olasz kormányfő könyörgött neki egy közös fényképért. A mondatból hatalmas diplomáciai botrány lett. Előbb Meloni azt mondta, hogy sem ő, sem Olaszország nem könyörög senkinek, majd Tajani, a külügyminisztere lemondta a közelgő washingtoni látogatását.

Ez már nyílt háború: Trump megint rátámadt Melonira, az olasz kormányfő válasza sem maradt el – "Újra a barátom akar lenni. Nem, köszönöm!" / Fotó: AFP

Ez már nyílt háború: döbbenetes kijelentést tett megint Trump Giorgia Melonira – "Újra a barátom akar lenni. Nem, köszönöm!"

Szombaton aztán újabb fejezete következett a szövevényes történetnek. Az amerikai elnök a Truth Socialon közzétett bejegyzésében ostorozta a miniszterelnököt, azzal vádolva őt, hogy

az iráni háború alatt hátat fordított az Egyesült Államoknak.

Ennél is durvábbat mondott, amikor megjegyezte azt, hogy Meloni „rosszul teljesít a közvélemény-kutatásokban, valószínűleg azért, mert hátat fordított az Egyesült Államoknak, egy olyan országnak, amely szereti és védi Olaszországot, ahogyan akkor is, amikor Iránt megakadályozták abban, hogy atomfegyverekhez jusson és fejlesszen".

Az Il Giornale olasz lap ugyanakkor azt írja, hogy az állítás megalapozatlan, mivel Meloni népszerűségi mutatója és az Olasz Testvérek potenciális szavazóinak aránya továbbra is stabil.

Trump ezen felül azt is állította, hogy „még csak olasz légibázisokat sem engedett használni, ami komoly logisztikai kellemetlenséget okozott, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok évente több százmilliárd dollárt költött Olaszország és „úgynevezett” NATO-szövetségeseinek védelmére.

Most, miután az Egyesült Államok katonailag legyőzte Iránt, újra a barátom akar lenni , hogy növelje a létszámát. Nem, köszönöm!

Az amerikai elnök ráadásul a miniszterelnök nevére is rábukkant, „Gigiorgia”-t írt. A szöveget röviddel ezután javították.

Giorgia Meloni válasza sem maradt el

Giorgia Meloni válasza azonnal megérkezett ma: „Trump elnök úr, ezek az állandó és indokolatlan támadások értelmetlenek. Ami a népszerűségemet illeti, az, hogy önnel barátkoztam, biztosan nem segített rajta, és nem is az önnel való kapcsolatomon múlik. A népszerűségem attól függ, hogy képes vagyok-e megvédeni Olaszország nemzeti érdekeit, és pontosan ezt tettem mindig is. Ezt tettem az olaszországi amerikai katonai bázisokkal is. Használatukat olyan megállapodások szabályozzák, amelyeket mindig is tiszteletben tartottunk, és amelyeket nem sérthetünk meg, amíg miniszterelnök vagyok. Olaszország továbbra is szuverén nemzet. Mindenesetre az én népszerűségem nem tartozik önre. Azt javaslom, hogy a sajátjára koncentráljon.”