Csehország

Terrortámadás Csehországban: megszólalt Andrej Babis, elképesztően hanyag volt a gyárvezetés – "semmilyen módon nem volt biztosítva"

Nem emelték terrorfenyegetettségi szintetet Csehországban, miután péntek reggel terrortámadás történt egy fegyvergyárban. De Lenka Bradácová prágai államügyész terrorizmus gyanús esetként kezeli a pardubicei gyújtogatást. A budapesti útjáról visszaforduló Andrej Babis kormányfő néhány részletet árult csak a tűzeset körülményeiről.
2026.03.21, 10:14

Folyamatban van a csehországi gyújtogatás kivizsgálása – mondta Andrej Babis cseh kormányfő péntek este a nemzetbiztonsági tanács rendkívüli ülése után, hozzátéve: részleteket nem mondhat. Bár a belügyminiszter közlése a terrorfenyegetettségi szint Csehországban marad az eddigi szinten, a prágai államügyész terrorizmus gyanús esetként kezeli az ügyet.

Terrortámadás Csehországban: megszólalt Andrej Babis, elképesztően hanyag volt a gyárvezetés – "semmilyen módon nem volt biztosítva" / Fotó: NurPhoto via AFP

Babis éppen Budapestre tartott

A Prágától keletre fekvő Pardubicében péntek hajnalban gyújtottak fel egy ipari raktárépületet. A gyújtogatás elkövetőjeként a The Earthquake Faction csoport jelentkezett – jelentette az Aktuálne.cz hírportál, amelyet a palesztinbarát, Izrael-ellenes csoport csoport e-mailben tájékoztatott.

A cseh kormányfő felszólította a hadianyagokat gyártó cégeket, hogy telephelyeiket, raktáraikat a lehető legmagasabb szinten biztosítsák.

Hozzátéve: valószínű, hogy a jövőben a működési engedélyek kiadását kiegészítik ezzel a feltétellel. Mert ez nemcsak a cégek, hanem a társadalom biztonsága szempontjából is nagyon fontos dolog.

A pardubicei cég telephelye gyakorlatilag semmi módon nem volt biztosítva, csak egy éjjeliőr volt a helyszínen

hangsúlyozta Babis.

Felszólította a médiát a cseh miniszterelnök, hogy tájékoztasson objektív módon a történtekről és az azzal összefüggő tényekről. Kifogásolta, hogy a média a civil elhárítással, a Biztonsági Információs Szolgálattal (BIS) kapcsolatban azt írta, hogy a kormány csökkentette az idei évi költségvetését. Babis szerint a BIS az idén 230 millió koronával többet kap, mint tavaly.

Pontosította azokat a sajtóhíreket is, miszerint repülőgépen már útban volt Budapestre, de az események következtében a gépet visszafordította és lemondta részvételét a szombati konferencián. A kormányfő azt mondta, hogy személygépkocsival utazott Budapestre, s azzal fordultak vissza Prágába.

Terrorizmus gyanús eset

Lubomír Metnar belügyminiszter kérdésre válaszolva elmondta: 

a terrorfenyegetettségi szint Csehországban továbbra is az eddigi második szinten, azaz B fokon marad, s nem fogják módosítani.

 A csehországi terrorfenyegetettségi skála négyszintű, a legalacsonyabb A-tól a legmagasabb D-ig terjed.

A The Earthquake Faction szerint a raktár felgyújtása összefügg Izrael gázai harci műveleteivel. A raktártűz részben átterjedt a szomszédos adminisztrációs épületre is. Az X közösségi hálózaton röviddel azután megjelent egy videó, amely állítólag a raktár felgyújtását mutatta. A rendőrség bűncselekmény szándékos elkövetésének gyanújával vizsgálja az esetet. 

Lenka Bradácová prágai államügyész úgy nyilatkozott, hogy terrorizmus gyanús esetről van szó.

