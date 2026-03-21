Folyamatban van a csehországi gyújtogatás kivizsgálása – mondta Andrej Babis cseh kormányfő péntek este a nemzetbiztonsági tanács rendkívüli ülése után, hozzátéve: részleteket nem mondhat. Bár a belügyminiszter közlése a terrorfenyegetettségi szint Csehországban marad az eddigi szinten, a prágai államügyész terrorizmus gyanús esetként kezeli az ügyet.

Terrortámadás Csehországban: megszólalt Andrej Babis, elképesztően hanyag volt a gyárvezetés – "semmilyen módon nem volt biztosítva"

Babis éppen Budapestre tartott

A Prágától keletre fekvő Pardubicében péntek hajnalban gyújtottak fel egy ipari raktárépületet. A gyújtogatás elkövetőjeként a The Earthquake Faction csoport jelentkezett – jelentette az Aktuálne.cz hírportál, amelyet a palesztinbarát, Izrael-ellenes csoport csoport e-mailben tájékoztatott.

A cseh kormányfő felszólította a hadianyagokat gyártó cégeket, hogy telephelyeiket, raktáraikat a lehető legmagasabb szinten biztosítsák.

Hozzátéve: valószínű, hogy a jövőben a működési engedélyek kiadását kiegészítik ezzel a feltétellel. Mert ez nemcsak a cégek, hanem a társadalom biztonsága szempontjából is nagyon fontos dolog.

A pardubicei cég telephelye gyakorlatilag semmi módon nem volt biztosítva, csak egy éjjeliőr volt a helyszínen

– hangsúlyozta Babis.

Felszólította a médiát a cseh miniszterelnök, hogy tájékoztasson objektív módon a történtekről és az azzal összefüggő tényekről. Kifogásolta, hogy a média a civil elhárítással, a Biztonsági Információs Szolgálattal (BIS) kapcsolatban azt írta, hogy a kormány csökkentette az idei évi költségvetését. Babis szerint a BIS az idén 230 millió koronával többet kap, mint tavaly.

Pontosította azokat a sajtóhíreket is, miszerint repülőgépen már útban volt Budapestre, de az események következtében a gépet visszafordította és lemondta részvételét a szombati konferencián. A kormányfő azt mondta, hogy személygépkocsival utazott Budapestre, s azzal fordultak vissza Prágába.

Terrorizmus gyanús eset

Lubomír Metnar belügyminiszter kérdésre válaszolva elmondta:

a terrorfenyegetettségi szint Csehországban továbbra is az eddigi második szinten, azaz B fokon marad, s nem fogják módosítani.

A csehországi terrorfenyegetettségi skála négyszintű, a legalacsonyabb A-tól a legmagasabb D-ig terjed.