Terrortámadás Csehországban: tovább fokozza Orbán Viktor a védelmi intézkedéseket, terrorszervezetté nyilvánítják a robbantást elkövetőket
"A közel-keleti háborúval sajnos terrorizmus olyan helyeken is felütötte a fejét, ahol nem vártuk. Ezért még az éjszaka folyamán egyeztetettem a nemzetbiztonságért felelős vezetőkkel és a terrortámadásért felelős nemzetközi csoportot terrorszervezetté nyilvánítjuk. Ha bármelyikük Magyarországra lép, azonnal elfogjuk" – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, miután előző nap Csehországban terrortámadás történt.
Orbán Viktor a videóban kifejezte együttérzését Andrej Babis kormányfőnek és a cseh embereknek. Hozzátette:
az energetikai létesítmények után a védelmi ipari létesítményeknél is meg kellett erősíteni a védelmét.
A terrorfenyegetettség szintjét már a közel-keleti háború kirobbanását követően megemelték, ezt a megerősített készültséget fenntartják.
Akármi is történik, Magyarország és a magyar családok biztonságát meg fogjuk védeni
– szögezte le Orbán Viktor.
Ezt tudjuk eddig a cseh terrortámadásról
A Prágától mintegy 100 kilométerre keletre fekvő Pardubicében, az LPP Holding cseh fegyvergyártó vállalat egyik létesítményében péntek hajnalban keletkezett tüzet szándékosan okozták, és az esetet terrortámadásként kezelték a hatóságok.
Egy Earthquake Faction, azaz Földrengés Frakció nevű csoport a Telegramon azt állította, hogy ők felelősek a tűzért.
A létesítményt „kulcsfontosságú gyártóközpontnak” nevezték az izraeli fegyverek számára.
Babis a nemzetbiztonsági tanács több mint egyórás ülése után közölte, hogy a gyújtogatás kivizsgálása folyamatban van, de tekintettel erre, részleteket nem mondhat. Felszólította a hadianyagokat gyártó cégeket, hogy telephelyeiket, raktáraikat a lehető legmagasabb szinten biztosítsák.
Ez nemcsak a cégek, hanem a társadalom biztonsága szempontjából is nagyon fontos dolog
– jegyezte meg Andrej Babis. Hozzátette: a pardubicei cég telephelye gyakorlatilag semmi módon nem volt biztosítva, csak egy éjjeliőr volt a helyszínen.
Lubomír Metnar belügyminiszter kérdésre válaszolva elmondta, hogy a terrorfenyegetettségi szint Csehországban továbbra is az eddigi második szinten, azaz B fokon marad, s nem fogják módosítani. A csehországi terrorfenyegetettségi skála négyszintű, a legalacsonyabb A-tól a legmagasabb D-ig terjed.
A The Earthquake Faction szerint a raktár felgyújtása összefügg Izrael gázai harci műveleteivel.
A raktártűz részben átterjedt a szomszédos adminisztrációs épületre is. Az X közösségi hálózaton röviddel azután megjelent egy videó, amely állítólag a raktár felgyújtását mutatta. A rendőrség bűncselekmény szándékos elkövetésének gyanújával vizsgálja az esetet. Lenka Bradácová prágai államügyész úgy nyilatkozott, hogy terrorizmus gyanús esetről van szó.
Andrej Babis miniszterelnökegyébként épp Magyarországra tartott, amikor az otthoni események miatt visszafordult és végül lemondta budapesti részvételét a CPAC konferenciáján.