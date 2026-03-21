"A közel-keleti háborúval sajnos terrorizmus olyan helyeken is felütötte a fejét, ahol nem vártuk. Ezért még az éjszaka folyamán egyeztetettem a nemzetbiztonságért felelős vezetőkkel és a terrortámadásért felelős nemzetközi csoportot terrorszervezetté nyilvánítjuk. Ha bármelyikük Magyarországra lép, azonnal elfogjuk" – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, miután előző nap Csehországban terrortámadás történt.

Terrortámadás Csehországban: tovább fokozza Orbán Viktor a védelmi intézkedéseket, terrorszervezetté nyilvánítják a robbantást elkövetőket

Orbán Viktor a videóban kifejezte együttérzését Andrej Babis kormányfőnek és a cseh embereknek. Hozzátette:

az energetikai létesítmények után a védelmi ipari létesítményeknél is meg kellett erősíteni a védelmét.

A terrorfenyegetettség szintjét már a közel-keleti háború kirobbanását követően megemelték, ezt a megerősített készültséget fenntartják.

Akármi is történik, Magyarország és a magyar családok biztonságát meg fogjuk védeni

– szögezte le Orbán Viktor.

Ezt tudjuk eddig a cseh terrortámadásról

A Prágától mintegy 100 kilométerre keletre fekvő Pardubicében, az LPP Holding cseh fegyvergyártó vállalat egyik létesítményében péntek hajnalban keletkezett tüzet szándékosan okozták, és az esetet terrortámadásként kezelték a hatóságok.

Egy Earthquake Faction, azaz Földrengés Frakció nevű csoport a Telegramon azt állította, hogy ők felelősek a tűzért.

A létesítményt „kulcsfontosságú gyártóközpontnak” nevezték az izraeli fegyverek számára.

Babis a nemzetbiztonsági tanács több mint egyórás ülése után közölte, hogy a gyújtogatás kivizsgálása folyamatban van, de tekintettel erre, részleteket nem mondhat. Felszólította a hadianyagokat gyártó cégeket, hogy telephelyeiket, raktáraikat a lehető legmagasabb szinten biztosítsák.

Ez nemcsak a cégek, hanem a társadalom biztonsága szempontjából is nagyon fontos dolog

– jegyezte meg Andrej Babis. Hozzátette: a pardubicei cég telephelye gyakorlatilag semmi módon nem volt biztosítva, csak egy éjjeliőr volt a helyszínen.